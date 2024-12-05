Директора учебных заведений получили требования устранить нарушения.

В Гороховце Владимирской области прокуратура выявила нарушения в хранении продуктов, предназначенных для школьного питания. Проверка, проведенная 5 декабря, привела к возбуждению двух административных дел за несоблюдение техрегламентов и ветеринарно-санитарных правил.В двух школах были обнаружены мясные и рыбные изделия, яйца без маркировки, а также неубранные холодильные полки и мусор в помещениях. Кроме того, отсутствовали приборы учета температуры, а пищевые отходы хранились в морозильниках с мясом, что создавало угрозу для здоровья. Директора учебных заведений получили требования устранить нарушения.Напомним, ранее мы писали, что