На прямой линии Александру Авдееву задали видеовопрос о состоянии окружной дороги на улице Луговой в Юрьев-Польском. Сейчас на участке очень много выбоин и неровностей. Губернатор ответил,

На прямой линии Александру Авдееву задали видеовопрос о состоянии окружной дороги на улице Луговой в Юрьев-Польском. Сейчас на участке очень много выбоин и неровностей. Губернатор ответил, что уже обсуждал этот вопрос с местными властями. На ремонт уже предусмотрены средства – более 40 миллионов рублей. Работы планируют начать в следующем году. Александр Авдеев назвал дорожный фонд