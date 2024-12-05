Служба судебных приставов организовала горячую линию, которая будет работать всего один день. Жителям, которым известно о готовящихся или состоявшихся коррупционных преступлениях,

Служба судебных приставов организовала горячую линию, которая будет работать всего один день. Жителям, которым известно о готовящихся или состоявшихся коррупционных преступлениях, предлагается сообщить об этом. Обращения будут приниматься 9 декабря с 9 часов утра до часу дня. На звонки ответит главный инспектор отделения собственной безопасности майор внутренней службы Трофимов Михаил Михайлович по номеру телефона 8