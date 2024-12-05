Ранее существовавший генплан предполагал вырубку 3 гектаров деревьев.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что вырубка парка «Дружба» ради строительства дороги не будет осуществлена. На прямой линии он отметил, что ранее существовавший генплан предполагал вырубку 3 гектаров деревьев для соединения Юго-Западного микрорайона с новой трассой.Однако городские власти изменили трассировку, чтобы избежать уничтожения зеленых насаждений. Теперь новая дорога, не затрагивающая парк «Дружба», соединит аэропорт и железную дорогу в районе Нижней Дубровы, где планируется создание транспортного хаба. Также власти начали проектирование аэродрома с удлинением взлётно-посадочной полосы для повышения безопасности.Напомним, ранее мы писали, что