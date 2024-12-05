Вечером 4 декабря в Александрове случилась жуткая авария, которая попала на камеры видеонаблюдения. Машина упала с моста на Красном переулке. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям,
<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2024-voditel-avto-sletevshego-s-mosta-v-aleksandrove-budet-lechitsya-doma.html" target="_blank">Водитель авто, слетевшего с моста в Александрове, будет лечиться дома</a> - Вечером 4 декабря в Александрове случилась жуткая авария, которая попала на камеры видеонаблюдения. Машина упала с моста на Красном переулке. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям,
[url=https://33live.ru/novosti/05-12-2024-voditel-avto-sletevshego-s-mosta-v-aleksandrove-budet-lechitsya-doma.html]Водитель авто, слетевшего с моста в Александрове, будет лечиться дома[/url] - Вечером 4 декабря в Александрове случилась жуткая авария, которая попала на камеры видеонаблюдения. Машина упала с моста на Красном переулке. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям,