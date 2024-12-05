Вечером 4 декабря в Александрове случилась жуткая авария, которая попала на камеры видеонаблюдения. Машина упала с моста на Красном переулке. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям,

Вечером 4 декабря в Александрове случилась жуткая авария, которая попала на камеры видеонаблюдения. Машина упала с моста на Красном переулке. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям, неравнодушные пользователи переживали за состояние водителя. Как рассказали «Шестому каналу» в областной ГАИ, ДТП произошло у дома 25К2. 38-летний водитель за рулем ВАЗа ехал в сторону улицы Терешковой. Заезжая на