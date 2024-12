Роман Мирошниченко стал финалистом USASC

Роман Мирошниченко стал финалистом USASCМузыкант – единственный из соотечественников, получивший награду в международного конкурса авторов песен и композиторов.Роман Мирошниченко - финалист 29-го международного конкурса авторов песен и композиторов The USA Songwriting Competition (USASC). На этот раз Роман добился успеха в категории «Instrumental» благодаря ремейку композиции «Ostrov», вышедшего в новом альбоме «Almanac». В списке лауреатов он единственный отечественный музыкант среди коллег со всего мира.С недавних пор Роман не только музыкант, но и организатор, вдохновитель творческих инициатив владимирской земли. Как ему удается сочетать в себе эти роли, Мирошниченко рассказал корреспонденту «33Live.Ru».Формул успеха- Роман Максимович, в первую очередь, разрешите поздравить с очередной победой. Как вам удается на протяжение многих лет добиваться таких высот?«Есть такое выражение: стабильность – признак мастерства. Я совершенно с этим согласен. Впервые мне удалось добиться признания ещё в 2009 году. И следующие 15 лет я брал первые премии, призы, становился лауреатом конкурсов разного уровня. На сегодняшний день имею более 50 всевозможных званий. Наверное, за это время все же смог «изобрести» собственную формулу успеха - в этом все дело».- Уже успели оценить соперников по The USA Songwriting Competition (USASC)?«Уровень участников премий и конкурсов, в которых принимал участие всегда очень высокий. Заявки на участие в некоторых из них подавали более 75 тысяч конкурсантов из 150 стран мира. Все проходят жесткий отбор. Конкретно в USASC начала объявляют по десять финалистов в каждой категории, далее - призеров. Конкуренция очень сильная. По моим наблюдениям, каждый год два-три финалиста этого конкурса становятся номинантами на премию «Грэмми».Кстати, трек Ostrov, ставший лауреатом The USA Songwriting Competition в номинации «Instrumental», сейчас также вышел в полуфинал британского конкурса UK Songwriting Contest, его финалистов и победителей объявят в конце декабря. Альбом «Almanac», в котором этот трек представлен, и три трека из него в этом году попали в лонг-лист «Грэмми», но, к сожалению, номинацию получить не удалось.- Узнав, что в очередной раз стали победителем, вы по-прежнему испытываете чувство радости, удовлетворения?«Знаете, здесь двоякие ощущения. С одной стороны, опираясь на опыт, чутье и собственную «формулу», ты уже заранее предполагаешь, что тот или иной трек имеет потенциал и добьется успеха. С другой стороны, несмотря на в некоторой степени предсказуемость, радость от победы все равно чувствуешь. И ты понимаешь, что музыка конвертируема, что музыке удается пробить все барьеры, что у нее нет границ и национальности, что музыка вне политики – и это самое главное».Помните ваш первый выход на сцену?- Мне тогда было лет 16. И первый раз на серьезную сцену вышел в концертном зале города Днепропетровск, где я прожил с 1986-го по 2000 гг. Благодаря моему первому педагогу по гитаре Александру Любченко все прошло успешно.- Посещали тогда мысли, что сможете добиться международного признания?«Это были сложные времена. Даже VHS-кассеты с выступлениями зарубежных музыкантов, глядя на которых я учился, достать было непросто. Тогда и представить не мог, что когда-нибудь буду делить сцену со своими кумирами. В итоге так и случилось. В 2004 году я выступил с легендарным Элом Ди Меолой, позднее - с Ларри Кориэллом, Стивом Ваем, в 2018-м проехал совместный тур с гитаристкой Майкла Джексона Дженнифер Баттен. В прошлом году записал сингл с 6-кратным номинантом на «Грэмми» Майком Стерном. На владимирскую землю приезжал с Марко Мендоса – участником знаменитой рок-группы «Whitesnake». Можно сказать, что мечты исполнились.Ремейк, покоривший мир- Почему в этом году на конкурсе был представлен именно «Ostrov», точнее, его ремейк?Первую версию композиции я записал ещё в 2012 году для альбома «Quasipsychedlic», куда вошла, в основном, обработанная музыка из советских мультфильмов. Это был совместный проект с композитором Владимиром Мартыновым, сочинившим музыкальное сопровождение к работам студии «Союзмультфильм» и к фильму Павла Лунгина «Остров». Трек получился по мотивам главной мелодии этой картины. Эта версия мне принесла первую премию на конкурсе International Acoustic Music Awards.Потом мне пришла в голову идея – вопреки выражению «лучшее – враг хорошего», создать новые версии всем композиций, которые в свое время добились успеха. Я сделал электрический альбом с использованием различных современных технологий, и в итоге треки обрели совершенно новую жизнь. Они звучат не только свежо, но и концептуально совсем по-другому. «Ostrov» до сих пор имеет огромный потенциал. Мы совсем недавно вернулись из тура по городам России, где вместе с Владимирским камерным струнным оркестром впервые играли эту новую версию. И публика везде принимала ее на ура. В ближайших планах – не только продвигать новый «Ostrov» на цифровых платформах, но и как можно чаще исполнять его вживую, чтобы зритель смог оценить композицию по достоинству.- Владимирская область с некоторых пор для вас не чужой регион. Вы стали советником губернатора. Как чувствуете себя в новой роли?«Когда мне предложили занять столь серьезный пост, признаюсь, был несколько шокирован. Хотя Александр Александрович (Авдеев, - прим. ред.) знал о моем организаторском и продюсерском опыте по калужскому фестивалю «Мир Гитары». И сразу возник вопрос: как совмещать три города – Москву, Калугу и Владимир? Мне все-таки удалось выстроить деятельность так, чтобы успевать везде. Более того, за столь недолгий срок уже сумел погрузиться в культурную жизнь 33-го региона и завоевать доверие коллег по ведомствам.С моим участием уже осуществлено несколько серьезных проектов. К примеру, обрел новую жизнь джазовый фестиваль – он не только поменял название на «Джаз-МОСТ», но и изменил локацию. Также я привез во Владимир фестиваль «Мир гитары» с участием музыкантов со всего мира, который очень полюбился жителям. В этом году успешно прошел на День Города Владимир фестиваль кавер-групп «Vladimir Cover Fest» с интерактивными, инверсивными шоу и есть уверенность, что он получит продолжение.Особое место занимает основанный мной в канун 2023 года и по сей день успешно гастролирующий по городам России культурно-просветительский проект «Эволюция» с участием Владимирского камерного струнного оркестра. Летом 2023 года проект «Эволюция» был включен в реестр всероссийской информационной онлайн-платформы «Россия – страна достижений» и по итогам онлайн голосования проект «Эволюция», получив звание главного культурного достижения Владимирской области, вошел в ТОП-10 проектов официального реестра значимых федеральных и региональных достижений среди более 1000 проектов 89-ти регионов России.Вообще моя основная концепция — это расширение палитры музыкального календаря региона. Чтобы были затронуты совершенно разные жанры и направления. Чтобы зрители слушали не только классику и фольклор, но и джаз, рок, качественную современную инструментальную музыку, кавер группы...Но самое главное, будучи этаким «получиновником», я занимаю позицию играющего тренера - сам выступаю с концертами, и посредством этих выступлений доказываю свою квалификацию, что в первую очередь я все-таки музыкант и продюсер.Творческие инициативы- На ЭКГ-форуме вы тоже вышли с проектом...«На недавнем суздальском форуме состоялась презентация проекта «Суздаль Station». Посредствам этой презентации, где мы также выступили в дуэте с Евгением Маргулисом, мы вышли на серьезные планы – надеемся, что в следующем году, ближе к концу, на базе неиспользуемого автовокзала появится концертная площадка. Уже есть инвестор, который готов взяться за реновацию объекта.Мы хотим сделать эту площадку туровой точкой, куда артисты с концертами будут сами стремиться. Будем потихоньку раскручивать это место.- Роман Максимович, вы именитый музыкант, номинант множества премий, победитель международных конкурсов... Если ли вершины, которые вы еще только стремитесь покорить?«Я стараюсь не ставить задач именно в плане «достижизма». Сосредотачиваюсь на творчестве, делаю качественный продукт, а все остальное происходит само собой. Но если говорить о желаниях, то очень хотелось бы организовать большой тур по стране, который бы длился минимум полгода, чтобы как можно больше людей услышало мою музыку, покорившую Запад. К сожалению, сейчас ей уделяют не столь много внимания. Хотелось бы переломить ситуацию – развивать инструментально-гитарный fusion – тот жанр, в котором я работаю. Чтобы публика тоже могла узнать и оценить по достоинству эту виртуозную музыку».