Запеканка, которую готовят в детских садах, часто вызывает теплые воспоминания у многих людей. Этот простой и вкусный рецепт легко воспроизвести дома, чтобы порадовать своих близких.

Запеканка, которую готовят в детских садах, часто вызывает теплые воспоминания у многих людей. Этот простой и вкусный рецепт легко воспроизвести дома, чтобы порадовать своих близких.Ингредиенты:Творог – 500 гСахар – 100 гЯйца – 3 шт.Манка – 60 гВанильный сахар – 1 ч.л.Сметана – 2 ст.л.Сливочное масло – 40 гСоль – щепоткаПриготовление:Подготовьте творог: Протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы он стал мягким и однородным.Смешайте яйца и сахар: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы.Соедините ингредиенты: Добавьте яичную смесь к творогу, затем всыпьте манную крупу, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.Добавьте сметану и масло: Влейте сметану и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешайте.Формирование запеканки: Перелейте получившуюся массу в смазанную маслом форму для запекания.Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму с запеканкой на средний уровень. Выпекайте 35-40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.Остывание и подача: После выпекания дайте запеканке остыть в форме, затем аккуратно извлеките и нарежьте на порции. Подавайте теплой или холодной, по желанию.Эта простая и нежная запеканка обязательно понравится вашим близким и напомнит им о детстве!