Запеканка, которую готовят в детских садах, часто вызывает теплые воспоминания у многих людей. Этот простой и вкусный рецепт легко воспроизвести дома, чтобы порадовать своих близких.
Запеканка, которую готовят в детских садах, часто вызывает теплые воспоминания у многих людей. Этот простой и вкусный рецепт легко воспроизвести дома, чтобы порадовать своих близких.
Ингредиенты:
Творог – 500 г
Сахар – 100 г
Яйца – 3 шт.
Манка – 60 г
Ванильный сахар – 1 ч.л.
Сметана – 2 ст.л.
Сливочное масло – 40 г
Соль – щепотка
Приготовление:
Подготовьте творог: Протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы он стал мягким и однородным.
Смешайте яйца и сахар: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы.
Соедините ингредиенты: Добавьте яичную смесь к творогу, затем всыпьте манную крупу, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.
Добавьте сметану и масло: Влейте сметану и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешайте.
Формирование запеканки: Перелейте получившуюся массу в смазанную маслом форму для запекания.
Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму с запеканкой на средний уровень. Выпекайте 35-40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.
Остывание и подача: После выпекания дайте запеканке остыть в форме, затем аккуратно извлеките и нарежьте на порции. Подавайте теплой или холодной, по желанию.
Эта простая и нежная запеканка обязательно понравится вашим близким и напомнит им о детстве!