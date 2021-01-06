На сайте Владимирской епархии опубликовано послание священнослужителя к жителям региона.

Владимирская епархия опубликовала послание Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона к верующим накануне Рождества.«Христос родился, чтобы спасти человечество от греха, источника всех болезней и бед, – ссылается он на митрополита Московского Макария в начале обращения. – Люди знали и чувствовали, что больны. Пытались исцелиться, но не могли».Христос соединил своё Божественное естество с нашим, чтобы исцелить каждого человека от греха. Нужно только принять подаваемые лекарства и слушать советы.«Время великого торжества – это время благодарения Богу за милости и дары, за всё доброе, что утешило и духовно укрепило наши души, и тихая, растворяемая надеждой на благой Промысел Божий, печаль о событиях скорбных, пережитых нами в 2021 году», - гласит текст послания.Святой апостол и евангелист Лука передаёт слова, с которыми в самый момент Рождества Христова Ангел обратился к пастухам, пасущим стада неподалеку от Вифлеема:«Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем: яко родился вам днесь Спас, иже есть Христос Господь во граде Давидове».Священнослужитель пишет, что возвещённая радость заключается в том, что отныне Бог живёт не только в Неприступном и Непостижимом Свете Своего величия. Он пребывает среди нас, разделяя с нами всё, что выпадает на нашу долю.Среди значимых событий уходящего года Тихон отметил, первый Свято-Андреевский международный историко-культурный форум, состоявшийся во Владимире 6 и 7 сентября. Форум включал в себя целый комплекс мероприятий и был посвящён 75-летию Великой Победы русского народа в Великой Отечественной войне и 865-летию со дня основания Свято-Боголюбского монастыря святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским.Среди значимых событий 2021 года в епархии подчёркивают наступающее 800-летие великого князя Александра Невского, а также 500-летний юбилей чудесного заступничества Божией Матери, через Владимирскую икону, оградившую Москву от нашествия врага.«С особой радостью наша епархия отметит даты, связанные с Предстоятелем нашей Церкви – Святейшим Патриархом Кириллом: 75-летие его рождения и 45-летие архиерейского хиротонии», - гласит текст пресс-релиза.Завершается обращение к верующим следующими словами:«Возлюбленные отцы, братья и сестры! В эти радостные святочные дни отложим все наши житейские попечения, возрадуемся и поспешим за волхвами и пастырями, чтобы поклониться Богомладенцу Христу, воспоём вместе с Ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение».