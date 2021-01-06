Гостей праздника ждут хороводы и колядки

В полдень 7 января в «Центральном парке культуры и отдыха города Владимира» начнётся праздничная программа «В ожидании Рождественского чуда... ». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии г. Владимира.Гостей мероприятия ждут выступления владимирских творческих коллективов, которые приготовили волшебную концертную программу с плясками и колядками. Также зрители смогут поучаствовать в играх и конкурсах, сделать своими руками на память о празднике рождественскую открытку. Завершится концерт общим «Рождественским хороводом» с участием творческих коллективов, сказочных героев и всех гостей праздника.