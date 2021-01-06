Известно, что первая партия вакцины была доставлена в Сербию еще до нового года. Тогда применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. С сегодняшнего дня официально началась вакцинация жителей Сербии.

Известно, что первая партия вакцины была доставлена в Сербию еще до нового года. Тогда применение вакцины было одобрено без проведения дополнительныхклинических испытаний в стране. С сегодняшнего дня официально началась вакцинация жителей Сербии.Напомним, что в рамках процедуры ускоренной регистрации 23 декабря 2020 года вакцинаполучила одобрение регулятора Аргентины (ANMAT). Стоит отметить, что министерствоздравоохранения Беларуси зарегистрировало "Спутник V" на несколько дней раньше,с учетом данных, полученных при проведении фазы III клиническихисследований в России.Новым витков в развитии всемирной вакцинации стало соглашение между РФПИ и Правительством Сербии. Такой подход обеспечит вакцинацию одного миллиона человек. Поставки отечественного препарата позволят соседней стране диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса.Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Расчет показателей проводилсяна основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторуюинъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительнойконтрольной точке – 78 заболевших добровольцев, в соответствии с Протоколомфазы III клинических исследований."Вакцина основана на хорошо изученнойплатформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью.Сербия уже начала вакцинацию населения против новой коронавируснойинфекции", – заверилгенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.