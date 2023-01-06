Во Владимирской области из-за сильных морозов энергетики повысили температуру «сетевой»...

Во Владимирской области из-за сильных морозов энергетики повысили температуру «сетевой» воды.Шестого января специалисты «Т Плюс» предупредили жителей региона о повышении температуры воды в магистральных трубопроводах.«Необходимо максимально осторожно пользования горячей водой! Желательно ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых!» - сообщается на официальном сайте https://www.tplusgroup.ru/.Энергетики призывают обслуживающие организации проверить автоматику подачи воды, а также рабочие узлы в домах. В ином случае владимирцы рискуют искупаться в кипятке.Фото: pxfuel.com