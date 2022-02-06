Есть несколько условий для получения выплаты, положенной одиноким родителям.

Есть несколько условий для получения выплаты, положенной одиноким родителям.В России одинокие родители могут рассчитывать на поддержку от Пенсионного фонда (ПФР). Тем взрослым, кто в одиночку воспитывает детей в возрасте от восьми до 16 лет, положена выплата, равная половине регионального детского прожиточного минимума. В среднем это пособие составляет чуть больше шести тысяч рублей. В Приморском крае одиноким родителям выплачивают по восемь тысяч.Чтобы получить денежные средства, родителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Также гражданин, воспитывающий детей в одиночку, может воспользоваться сайтом "Госуслуги". Заявку будут рассматривать в ПФР.Есть условия для получения выплаты. Обращается внимание на уровень доходов в семьи. Он не должен быть выше прожиточного минимума в регионе. Если у семьи нет заработков, то на это должны быть объективные причины, уточняют в Пенсионном фонде.Ранее "Дни.ру" о повышении материнского капитала. В 2022 году за первого ребенка выплачивают 524,5 тысячи рублей, за второго – 168,6 тысячи. Если мать, родившая второго ребенка, не получала за первенца, то ей положено 693,1 тысячи рублей.