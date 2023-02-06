Власти не усмотрели в проекте реновации нарушений законодательства.

Инспекция по охране объектов культурного наследия не видит причин запрещать отделку вокзала вентфасадом из керамогранита. Об этом пишет издание «Чеснок».Во Владимире продолжается эпопея с реновацией ж/д вокзала. Здание находится в зоне Р-6 исторического центра Владимира. По строительным нормам при капремонте объектов, расположенных на указанной территории, должны использоваться традиционные материалы и цветовые решения. СМИ решили уточнить у властей, подходит ли керамогранит под это определение.Однако в нормативных актах, регулирующих вопросы сохранения культурного наследия, нет чёткого определения словосочетанию «традиционные материалы». Но по мнению чиновников, материал вполне вписывается в концепцию будущей модернизации. Следовательно, госинспекция не видит причин выписывать предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства, то есть запрещать его использование.Напомним, что владимирцы разделились на два лагеря. Ряд общественников считает, что керамогранит не подходит для обновления фасада вокзала. Некоторые предлагают признать строение памятником архитектуры. Их оппоненты уверены, что не нужно делать из объекта музей. Главное, чтобы пассажирам было комфортно.«Сохранить существующие фасады не представляется возможным. Они в аварийном состоянии. Придание вокзалу статуса объекта культурного наследия может обернуться тем, что работы сдвинутся на неопределённый срок», - в пресс-службе правительства Владимирской области во время обсуждения проекта реконструкции на минувшей неделе.Добавим, что ремонт запланирован на 2023-ий год.