Зажигательная Наташа Королева больше не будет радовать поклонников шевелюрой.

Зажигательная Наташа Королева больше не будет радовать поклонников шевелюрой.В этом годуНаташа Королева отмечает юбилей. Совсем скоро звезде исполнится 43 года. Поклонникипереживают, что звезда может остаться в этот день одна. Единственный сын, послухам, уже покинул страну. А ситуация с любимым мужчиной Тарзаном оченьнапряженная.Говорят, чтосемейное счастье Сергея Глушко и Наташи Королевой уже давно ушло. Однако, самаартистка уверяет, что все у них хорошо. 20 лет брака, по мнению Королевой, нетак просто разрушить. После ухода Тарзана с громких заголовков об измене,женщина реже комментирует свою личную жизнь."За этовремя нас столько раз "разводили". А мы живем и наслаждаемся жизнью!"­– говорит Королева.Теперь же фокусвнимания поклонников полностью оказался на Наташе Королевой. На новойфотографии женщина предстала в роковом образе: черная кружевная комбинация,обтягивающие колготки, каблуки. Вот только нет привычных роскошных волосзвезды, а вместо них – прическа в стиле афрокудряшек.Куда звездасобралась в таком виде – пока неизвестно. Поклонники тоже оказались в смятении.Пока Наташа Королева не объявляла ни о каких новых мероприятиях. Интересно, какмодные критики отреагируют на перемены в образе исполнительницы хита "Дельфини русалка".