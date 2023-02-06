Названы города Владимирской области с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Рейтинг качества...

Названы города Владимирской области с повышенным уровнем загрязнения воздуха.Рейтинг качества воздуха TAQI, который составила КБ Стрелка на основе космического мониторинга, показал опасное для здоровья загрязнение воздуха в крупнейших городах Владимирской области.В частности, Владимир набрал 28 из 50 баллов, что означает повышенный уровень атмосферных загрязнений,- даже больше отравляющих воздух веществ в Коврове - 30,9 балла,- а вот меньше - 22, 3, но все равно это повышенный уровень загрязнения воздуха, в Муроме.Для сравнения: в Дзержинске Нижегородской области - традиционно одного из самых проблемных городов страны в плане экологии - индекс составляет 26,4. Что заметно лучше, чем во Владимире и в Коврове.Рейтинг TAQI показывает содержание в атмосфере угарного газа (CO), формальдегида (HCHO), диоксида азота (NO2) и диоксида серы (SO2). Они сильнее всего провоцируют серьезные болезни, вплоть до онкологических.