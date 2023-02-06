Обзор соцсетей Владимирской области: коммунальные проблемы и дуэт с Арбениной
От лайка до репоста....
Обзор соцсетей Владимирской области: коммунальные проблемы и дуэт с Арбениной
От лайка до репоста. Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге - Марии Платанюк.
Доставка посылок на передовую, острое коммунальное, Чистомэн вдохновляет, дуэт с Арбениной и воронье столпотворение. Сетевое за неделю - прямо сейчас.
Начнём с кадров из зоны специальной военной операции. В телеграм-канале “СВОи 33” видео от владимирского военкора Романа Боровкова. И напоминание о том, что посылку бойцу можно отправить и почтой. Инструкция - в ближайшем отделении. Номер части можно узнать у самого бойца или в военкоматах по месту жительства. Вот в одну из наших частей прибыл грузовик фельдъегерской службы.
А это видео с передовой. Строительство землянки для владимирских бойцов.
Ну, а далее в объективе - обычные луганские мальчишки.
- Ты кто по званию? - Я прапорщик. А ты? - А я старший прапорщик.
Гуманитарный груз от губернатора Владимирской области Александра Авдеева и неравнодушных земляков доставил депутат ЗС Александр Цыганский. Он пообщался с бойцами и медиками, которые мужественно спасают наших ребят.
В группе ЧВК "Вагнер" - видеоарт "Герои не умирают" на музыку Эдуарда Артемьева. Свою работу художники посвятили подвигу героев России - экипажу СУ-24 М - Александру Антонову и Владимиру Никишину. Вечная память, видео потрясающей силы, пишут пользователи.
А “Вязники онлайн” вспоминают героя Великой Отечественной войны Николая Краснова. Уроженца деревни Княжиничи Гороховецкого района. На счёту советского аса 46 сбитых врагов. Он погиб в бою в январе 1945-го.
На неделе в сети - большое количество коммунальных сигналов. Вот областной центр, улица Горького. Автобус влетел в столб около месяца назад. И до сих пор опора в таком состоянии. Ждём, когда упадёт на какую-нибудь машину?
Это улица Егорова. Детская стоматологическая поликлиника. Проход затруднён из-за неразбитых глыб льда. А это фото от Галины Малининой с улиц города. Цитирую: "Свершилось". Лёд всё-таки убирают. А это Гусь-Хрустальный. Улица Каховского. По словам пользователей, ликвидация порыва на водопроводных сетях ограничилась установкой ограждения.
В “Подслушано во Владимире” вновь об автобусах. Как люди должны увидеть номер? Протирайте перед каждым выездом с конечной.
Жители региона вдохновились примером Чистомэна. Как выяснилось, он действует в Челябинске. Там герой, который ратует за чистоту, установил стеллажи на контейнерных площадках, на которых можно оставлять ненужные вам, но нужные другим людям вещи. Пользователи пишут в комментариях: опыт полезный.
Группа “Есть места! Владимир” предлагает с высоты взглянуть на водонапорную башню. Красивое ночное фото набирает лайки.
Эксперт по народному костюму и этноспикер Таис Карелина - со своими ученицами привносит русский стиль в современную одежду.
Далее - видео от “Подслушано Владимир и Владимирская область”. Наш земляк спел на концерте с Дианой Арбениной. И набрал тысячи просмотров и восторженные отзывы.
Ну а далее - нашествие пернатых на улице Красной. У ролика - почти 20 тысяч просмотров.
А теперь - кадры от “Подслушано Юрьев-Польский”. Способ передвижения по зимним улицам.
В финале - покоритель аквариума. Погружение без акваланга. И для поднятия настроения - видео от суздальского блогера Веры Юриной. Лошади на Кремлёвской.
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