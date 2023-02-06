Николай Сванидзе находится в реанимации.

Николай Сванидзе находится в реанимации.В Москве был экстренно госпитализирован журналист Николай Сванидзе, сообщает издание "". У него развился отек легких, в результате чего врачам пришлось даже подключить его к аппарату ИВЛ.Дополнительную информацию смогли узнать коллеги из информационного агентства . По их данным, у ведущего документальной телепередачи "Исторические хроники" были диагностированы признаки пневмонии. Медики взяли анализ на ковид, но результатов его пока что прессе не сообщили.К врачам изначально Николай Сванидзе обратился самостоятельно: у него начался кашель с кровью, сообщает издание .Николай Сванидзе известен не только своей телевизионной деятельностью. Он также является профессором и заведующим кафедройИнститута массмедиав РГГУ.