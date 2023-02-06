«Нас уничтожают». Именно так одна из сотрудниц Суздальской районной больницы охарактеризовала кадровую политику своего руководства. В конце января главврач медучреждения объявил о

«Нас уничтожают». Именно так одна из сотрудниц Суздальской районной больницы охарактеризовала кадровую политику своего руководства. В конце января главврач медучреждения объявил о намерении уволить 16 санитарок, рассказывает Елизавета Киселева. Двое ее сыновей служат на Донбассе. Женщина переживает, что попросту останется без средств к существованию. Елизавета Киселёва, санитарка Суздальской райбольницы Двое пацанов у меня воюют: и