Ольга Орлова сообщила имя малышки.

Ольга Орлова сообщила имя малышки.Минувшей осенью публика узнала о беременности Ольги Орловой. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" сама сообщила о скором пополнении в семействе. Долгое время звезда рассказывала о своем состоянии. По словам экс-солистки группы "Блестящие", она страдала от отеков, токсикоза и бессонницы. Также она набрала лишний вес.Сегодня, 6 февраля, это наконец случилоcь. Ольга Орлова родила дочь. Она опубликовала в популярной соцсети фото новорожденной наследницы, прикрыв ее лицо стикером.Материал дополняется.