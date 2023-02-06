Мария Шукшина лишилась крупной суммы.
Мария Шукшина лишилась крупной суммы.
Одной из героинь последнего выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко. Она раскрыла немало тайн – как своих, так и знаменитой родительницы. Например, девушка рассказала о том, как ее бывший муж облапошил ее мать.
По словам Анны, нечестным оказался ее экс-супруг по имени Константин. После развода с Трегубенко мужчина еще некоторое время находился в хороших отношениях со своей на тот момент уже бывшей тещей. Анна в беседе с ведущей передачи отметила, что артистка даже водила зятя по мероприятиям.
В какой-то момент Константин, ставший для Шукшиной родным, занял у нее крупную сумму и перестал выходить на связь. Выходит, что мужчина, втеревшись в доверие, просто развел Марию на деньги и скрылся, а та, получается, поступила наивно. Анна дала понять, что речь шла о сумме, которой хватит для покупки трехкомнатной квартиры.
Напомним, Мария Шукшина родила Анну в 1988 году от своего первого мужа, переводчика Артема Трегубенко. У актрисы есть еще трое сыновей: один – от второго супруга, предпринимателя Алексея Касаткина, и двое – от третьего мужа, юриста и бизнесмена Бориса Вишнякова.