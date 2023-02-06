Мария Шукшина лишилась крупной суммы.

Мария Шукшина лишилась крупной суммы.Одной из героинь последнего выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко. Она раскрыла немало тайн – как своих, так и знаменитой родительницы. Например, девушка рассказала о том, как ее бывший муж облапошил ее мать.По словам Анны, нечестным оказался ее экс-супруг по имени Константин. После развода с Трегубенко мужчина еще некоторое время находился в хороших отношениях со своей на тот момент уже бывшей тещей. Анна в беседе с ведущей передачи отметила, что артистка даже водила зятя по мероприятиям.В какой-то момент Константин, ставший для Шукшиной родным, занял у нее крупную сумму и перестал выходить на связь. Выходит, что мужчина, втеревшись в доверие, просто развел Марию на деньги и скрылся, а та, получается, поступила наивно. Анна дала понять, что речь шла о сумме, которой хватит для покупки трехкомнатной квартиры.Напомним, Мария Шукшина родила Анну в 1988 году от своего первого мужа, переводчика Артема Трегубенко. У актрисы есть еще трое сыновей: один – от второго супруга, предпринимателя Алексея Касаткина, и двое – от третьего мужа, юриста и бизнесмена Бориса Вишнякова.