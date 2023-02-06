Бизнес-тренер дала несколько действенных советов.

Бизнес-тренердала несколько действенных советов.По данным ВЦИОМ, почти 90% россиянжалуются на периодическую усталость, многие в качестве причины указывают"перегорание". Как восстановить силы с максимальной пользой для себя,рассказала София Рожновская — маркетолог, предприниматель, бизнес-тренер, авторпроекта по продвижению в соцсетях "Ракета".Причины выгоранияСимптомы выгорания знакомы многимроссиянам. Человек ощущает усталость, которая не уходит после отдыха. Снижаетсяработоспособность и продуктивность, появляются проблемы с памятью. Возникает безразличиек работе, в отношениях с коллегами и близкими прослеживается равнодушие и доляцинизма."Одна из основных причин такого состояния — обилие задач,чрезмерная нагрузка. "Выгоревший" переживает, что на работе без него несправятся, он всех подставит, а его уход на больничный спровоцирует конфликт.Но это ложные переживания: как правило, находятся сотрудники, подчиненные,которые могут успешно сами решить проблему или на время поделить вашиобязанности между собой", — утверждает бизнес-тренер София Рожновская.Некоторые люди просто перерастаютсебя, но пока не понимают, куда двигаться дальше. Они не видят новые горизонты,не знают, что делать, и от этого еще больше впадают в депрессию.Как справиться с выгораниемЕсть несколько эффективных способовдля профилактики или выхода из этого состояния. Первый — взять паузу."Идеально, если получится взять отпуск или больничный ивовсе перестать работать. Если не получатся снять с себя основные задачи,откажитесь от необязательных. Когда параллельно с работой проходите обучение,отложите его на 1-2 месяца. Избавьтесь от груза ответственности, чтобы привестимысли в порядок",— советует предприниматель София Рожновская.Второй — выговоритесь. Расскажитекому-нибудь, что с вами происходит. Если есть опыт или готовность кпрофессиональной психотерапии — прекрасно! Но поговорить можно и с кем-то издрузей, знакомых, родных. Когда услышите чужие истории и поделитесь своей,станет легче.Преодолевайте страх. Порой человекусложно признаться, что с ним что-то не так. И это нормально. Выгоревшемучеловеку кажется, что его состояние окружающие воспринимают как отговорку,чтобы не выполнять рабочие задачи. Отсюда чувство вины, подавленность. Учитесьоткрыто говорить о своих потребностях. Если нужно взять отпуск или больничный,смело расскажите, почему это вам необходимо.Откажитесь от работы в выходные.Ненормированный рабочий день сильно утомляет и погружает в хроническоесостояние стресса. Человек постоянно ждет сообщений, инструкций, вызовов, и врезультате начинает ненавидеть занятие, от которого еще недавно был в восторге.Сообщите коллегам и начальнику, чтобольше не работаете в выходные. Сначала вам будут писать по инерции, требоватьвыполнения задач. Игнорируйте оповещения, ведь вы уже предупредили коллег освоем новом графике. Постепенно они привыкнут, что не стоит беспокоить вас ввыходной день."Если причина выгорания — потолок, которого вы достигли впрофессии, пришла пора открывать новые горизонты. Покопайтесь внутри себя,найдите другое дело, от которого "загораются глаза". Если не хотите полностьюменять профиль работы, попробуйте себя онлайн или в смежных областях", — советует маркетолог СофияРожновская.Расслабляйтесь и переключайтевнимание. Для этого прекрасно подойдут пассивные практики (медитация, расслабление,прослушивание успокаивающей музыки), спорт, прогулки, шоппинг, кроссворды. Укаждого есть свой метод, как снять стресс и разгрузить мозг. Главное —прибегать к этим способам регулярно, не дожидаясь, пока выгорание захватит васцеликом.С 1 января 2022 года МКБ-11 официально призналаэмоциональное выгорание клинически значимым синдромом. Так что вы можете безчувства вины взять больничный или отпуск, чтобы переосмыслить свое отношение кжизни и профессии, отдохнуть и найти новые точки роста и мотивацию.