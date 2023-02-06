За 11 лет в Москве открыли 69 станций метро – столько же, сколько за последние 42 года, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

За 11 лет в Москве открыли 69 станций метро – столько же, сколько за последние 42 года, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.В Москве построены Большая кольцевая, Некрасовская и Солнцевская линии. Новые станции возводятся или уже открыты на Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Калининской, Бутовской и Таганско-Краснопресненской ветках.По словам Собянина, в будний день новыми станциями пользуются свыше 1,5 миллиона человек. Время передвижения по городу для них сократилось на 20-60 минут, уточнил мэр.Метро дает стимул развитию малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест и реконструкции заброшенных промышленных зон. Также на 15-20% растет стоимость жилья.Градоначальник отметил, что новые станции останутся комфортными в течение многих десятилетий. Над их дизайном работали ведущие российские и зарубежные архитекторы."С 2011 года мы открыли 69 новых станций метро – столько же, сколько за предыдущие 42 года. С учетом МЦК (+31 станция) сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза", – Собянин.В декабре 2022 года мэр сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Он провел технический пуск поездов на участке от "Каширской" до "Нижегородской". В ближайшее время станции откроются для пассажиров.Активные работы ведутся на Солнцевской линии. В 2023 году там откроют участок с двумя станциями до аэропорта Внуково.Троицкой линии. Сооружены тоннели на участке между станциями "Бачуринская" и "Новаторская".