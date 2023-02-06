Александр Ширвиндт шокировал поклонников.

Александр Ширвиндт шокировал поклонников.В этом году народному артисту РСФСР Александр Ширвиндту исполнится 89 лет. Несмотря на почтенный возраст, актер продолжает работать. Например, недавно он вышел на сцену Театра сатиры ради спектакля "Где мы?". В этой постановке у артиста главная роль.Спектакль посетила фигуристка Татьяна Навка. Своими впечатлениями от происходящего на сцене действа олимпийская чемпионка поделилась в популярной соцсети. Она также выложила видео, снятое во время поклона актеров после постановки.В комментариях отметились те, кто своим глазами видел спектакль с Ширвиндтом. Одна из поклонниц заметила, что состояние актера, превратившегося в старика из-за длинных седых волос, оставляет желать лучшего. "Он (Александр Анатольевич. – Прим. ред.) уже совсем сдал", – написала поклонница.И действительно. Александр Ширвиндт, судя по опубликованному Татьяной Навкой видео, пользуется клюкой и еле волочит ноги. В том, что артист с трудом передвигается, нет ничего удивительного, ведь возраст дает о себе знать. Поклонники больше поражены постановкой. "Ужасный спектакль, добрая часть зала ушла в антракте. Я пожалела, что осталась", "Мы тоже еле до конца досидели. Дикая глупая чушь этот спектакль!", – написали зрители.