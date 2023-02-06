Стать мальчишкой перед пенсией!

Стать мальчишкой перед пенсией!Владимир Пресняков 29 марта отметит 55-летие. К юбилею певец решил предстать перед поклонниками преображенным. О чем и рассказал за кулисами грандиозного концерта лауреатов Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой граммофон", отгремевшего при поддержке "Русского радио" в Петербурге."Я прекрасно отношусь ко всякого рода косметологическим процедурам, – улыбается певец. – Вот, например, бороду отрастил, чтобы щечки закрыть".Но думает он и более серьезных вмешательствах. "Я хочу срезать животик и нос укорить", – то в ли в шутку, то ли всерьез говорит Пресняков.При этом он уверен, что обращаться нужно только к профессионалам. "Даже в интимной стрижке! – пояснил артист. – Иначе самому ТАМ так можно резануть!"Напомним, недавно 55-летний Филипп Киркоров решился изменить внешность. В клинике Тимура Хайдарова, как говорят, певцу сделали абдоминопластику, липосакцию с прорисовкой силуэтов и липофилинг. Похудевший, он стал выглядеть лет на 20 моложе. Теперь, видимо, такого же эффекта ждет и ровесник короля российской эстрады Владимир Пресняков.