5 февраля, проезжая по платной трассе М-12 «Москва – Казань» 35-летний водитель Citroen врезался в столб на 126 км. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Авария

5 февраля, проезжая по платной трассе М-12 «Москва – Казань» 35-летний водитель Citroen врезался в столб на 126 км. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Авария произошла в 23:20. По предварительной информации, водитель легковушки, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и съехал с трассы на опору освещения. В результате