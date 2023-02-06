В поселке Муромцево Владимирской области построили новое почтовое отделение вместо ветхого...

В поселке Муромцево Владимирской области построили новое почтовое отделение вместо ветхого здания.Развитие сельских почтовых отделений - часть большой народной программы "Единой России" , которою поддержал Президент Владимир Путин. Ход реновации на примере нового отделения связи в посёлке Муромцево Судогодского района оценил вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.Новое здание почтового отделения в посёлке Муромцево - не только красивое, но и удобное.А ведь ещё в апреле прошлого года на этом месте было ветхое деревянное строение. Фундамент дома крошился, об элементарных коммуникациях оставалось только мечтать. Строение с продуманной планировкой и эргономикой, адаптированное для посетителей с ограниченными возможностями, возвели меньше чем год.Галина Ремез, жительница села Муромцево:- У нас посёлок немаленький всё-таки. 4,5 тысячи жителей. У нас и техникум, и детские сады. А округа у нас какая большая - рядом много деревень. И все пользуются именно почтой. Мы просто рады, что построили в нашем посёлке такое прекрасное здание.Масштабная модернизация - это не только про обновление материальной базы, но и про смену подхода к работе с клиентами, заявляет руководство Почты России. В отделении теперь можно зайти на "Госуслуги", в "уголке здоровья" измерить давление и уровень кислорода в крови, приобрести продукты, а также воспользоваться банковскими услугами.Евгений Манов, директор регионального управления АО "Почта России":- Не секрет, что почта является серьёзным центром притяжения. И граждане очень часто неформально, жители малых населённых пунктов приходят, общаются, обмениваются какими-то мнениями у нас на почте. И мы бы хотели, чтобы у них, помимо наших стандартных сервисов, появились и другие возможности.Муромцевское отделение - тринадцатое в области и третье в Судогодском районе, открытое по программе масштабного обновления Почты России. Не везде это новые здания, но везде - серьезная реконструкция с обновлением инженерных систем, установкой кондиционеров, ремонтом санузлов и расширением залов для клиентов.Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", заместитель председателя Законодательного Собрания области:- С одной стороны, "Почта России" - это коммерческая структура. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это структура, которая несёт огромный объем социальных услуг. Важнейший элемент инфраструктуры, особенно на селе. И партией было инициировано, Президентом и Правительством РФ поддержана программа выделения значительных федеральных средств на реновацию почтовых отделений в сельской местности.Реновация почтовых отделений - часть Народной программы, сформированная по наказам избирателей депутатами-единоросами. Ход её выполнения на контроле у губернатора Александра Авдеева и депутатов Заксобрания.Максим Калашников. “Вести-Владимир”.