Вечером 5 февраля на 74 км трассы Владимир – Муром – Арзамас в Судогодском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

Вечером 5 февраля на 74 км трассы Владимир – Муром – Арзамас в Судогодском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным ГИБДД по Владимирской области, авария произошла около 22:50 у деревни Колычево. 35-летний водитель Opel Astra для обгона выехал на встречную полосу, где врезался в Honda