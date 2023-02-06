Соревнования пройдут в парке «Дружба». Жители пробегут один, пять и 10 км.

Во Владимире 11 февраля состоится 41-ая гонка «Лыжня России». Соревнования пройдут в парке «Дружба». Участники пробегут один, пять и 10 км.С 6 февраля началась регистрация желающих. Она продлится до 10 числа. Спортсмены могут подать заявку:- в «СШОР №3» (ул. Верхняя Дуброва, 2-а) - с 9 до 18 часов,- в «Городском Центре Здоровья» (ул. Мира, 59) - с 12 до 19 часов.Владимирцы до 17 лет допускаются только со справкой от врача. Совершеннолетним будет достаточно предоставить расписку о персональной ответственности за своё здоровье.Сбор начнётся 11 февраля в 11 утра. Первыми на старт (в 12 часов) выйдут юноши и девушки 2005 года рождения и младше. Кроме победителей, власти определят призёров в дополнительных номинациях: «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самый опытный участник», «Самая опытная участница», «Самая спортивная семья».Для горожан будет организован концерт, зоны торговли, обогрева, раздевалки и полевая кухня.