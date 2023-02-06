Во Владимире иномарка в результате заноса перевернулась на крышу. В соцсетях появилось видео ДТП,...

Во Владимире иномарка в результате заноса перевернулась на крышу.В соцсетях появилось видео ДТП, которое произошло сегодня во Владимире на проспекте Ленина.Водитель легкового "Опеля" не справился с управлением, ушел в занос, подпрыгнул на сугробе и перевернулся. Как сообщают в региональном управлении ГИБДД, водитель и пассажир легковушки отделались испугом и за помощью не обращались.Видео и фото: Группа ВК "Подслушано автомобилистов"