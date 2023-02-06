Во Владимирской области добровольцы делают блиндажные свечи для зоны СВО. Вязниковские волонтеры...

Во Владимирской области добровольцы делают блиндажные свечи для зоны СВО.Вязниковские волонтеры начали изготавливать блиндажные свечи для бойцов. В пустые консервные банки заливают парафин и вставляют фитиль - такая незамысловатая конструкция дает огонь на 4 часа. Это и свет в блиндаже, и подогрев воды и еды.Активное участие в производстве принимают жители деревень Октябрьская, Сергиевы-Горки и Паустово. Подключились волонтеры из Никологор, ПаУстовской школы. Для желающих проводят мастер-классы по самостоятельному изготовлению. Скоро все свечи отправят на передовую.