Каждый получил по 100 тысяч рублей.

Во Владимирской области на выплаты мобилизованным выделено 625 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.В Белом доме обсудили меры поддержки, предоставляемые родственникам бойцов. Министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина отметила, что добровольцы и контрактники получили единовременную выплату - 100 тысяч рублей. В полном объёме перечисляются средства в связи с ранением или гибелью военного.Детям участников СВО предоставляется бесплатное питание в детсадах и школах, бесплатное допобразование и отдых в оздоровительных лагерях. Семьи могут рассчитывать также на психологическую и юридическую помощь.«Прошу взять на особый контроль заботу о родственниках погибших военнослужащих и оказывать им всю необходимую поддержку», – подчеркнул замгубернатора Дмитрий Лызлов.Ранее сообщалось, что в регионе Комитет семей воинов Отечества, который координирует усилия в оказании помощи семьям участников боевых действий и самим солдатам.