Во Владимирской области прошла патриотическая игра Сталинград. 80-летию победы над фашистами под...

Во Владимирской области прошла патриотическая игра "Сталинград".80-летию победы над фашистами под Сталинградом посвящается... Во Владимире прошла историко-патриотическая игра, приуроченная к важнейшей дате отечественной истории.Сергей Попов, директор ресурсного центра добровольчества Владимирской области:- Мы хотим донести до нашего подрастающего поколения те страшные годы, которые пережила наша страна, чтобы они помнили, чтили, гордились нашими ветеранами и уважительно относились к истории нашей страны.Историко-патриотическую игру, посвященную юбилею победы в Сталинградской битве, которая переломила весь ход Великой Отечественной войны, провел Координационный ресурный центр добровольчества вместе с некоммерческой организацией "Рассвет" и отделением "Движения первых". Игра прошла в здании областной научной библиотеки. Участники игры смогли выстроить хронологическую цепочку событий, узнать новые факты о Великой Отечественной войне, рассмотреть уникальные фотографии военных лет.Илья Чирков, руководитель автономной некоммерческой организации "Рассвет" На мероприятии были больше 60 человек, если мы говорим про участие волонтёров, были участники из 6 владимирских колледжей, и 2 команды из 20-ой школы. Ребята показали достаточно серьёзную подготовку, знания.- Игра очень понравилась. Конкурсы необычные очень. Интересные. Очень много нового узнали о Великой Отечественной войне. Очень понравилась организация всего мероприятия.