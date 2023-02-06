Во Владимирской области синоптики прогнозируют понижение ночных температур, высокое атмосферное...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют понижение ночных температур, высокое атмосферное давление и влажность воздуха.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%.Магнитное поле спокойное. Ветер северо-западный, 1-2 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -7, днём до 6 градусов ниже 0. К вечеру вторника температура опустится до 10-12 градусов мороза.7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда характеризует период после Нового года. Густой туман предвещал падеж скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.Фото соб. кор. ГТРК "Владимир"