Во Владимирской области в ДТП погибли водитель и пассажирка одного из автомобилей. Накануне в 22...

Во Владимирской области в ДТП погибли водитель и пассажирка одного из автомобилей.Накануне в 22 часа 59 минут поступил сигнал из Судогодского района о ДТП на трассе Владимир-Муром-Арзамас, 70 км, у деревни Колычево.Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» и его пассажирка 1983 года рождения, жительница Красной Горбатки, от полученных травм скончались на месте, сообщил ОГИБДД ОТД МВД России по Селивановскому району. Травмы получил водитель второго авто.Сотрудниками МЧС проводилось деблокирование пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 5 единиц техники, 12 человек личного состава.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области.