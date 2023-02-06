Во Владимирской области вора установили по записям с камер наблюдения. Представитель строительной...

Во Владимирской области вора установили по записям с камер наблюдения.Представитель строительной фирмы сообщил о том, что неизвестный мужчина похитил с территории открытого склада строительной площадки рулон укрывного материала "Тарпаулин" стоимостью почти 6 500 рублей.По записям с камер было установлено, что 64-летний житель Меленковского района приехал на служебном «КАМАЗе» на территорию открытого склада для загрузки щебня. И заодно перетащил в кабину рулон тарпаулина. А уехав со стройки, перегрузил материал в свой личный автомобиль, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Дознаватели отдела дознания МО МВД России «Муромский» возбудили в отношении гражданина уголовное дело.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.