УФСБ России по Владимирской области задержало троих жителей Суздальского района, подозреваемых в поиске и выкапывании дорогих археологических предметов для дальнейшей продажи. «У

УФСБ России по Владимирской области задержало троих жителей Суздальского района, подозреваемых в поиске и выкапывании дорогих археологических предметов для дальнейшей продажи. «У задержанных изъято более 200 предметов археологического наследия, в том числе: 28 крестов-тельников 16-17 века, 75 медных монет 18-19 века, 32 серебряные монеты 16-17 века, 2 игольника 15-16 века, 2 серебряных перстня, 2 свинцовые