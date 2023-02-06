Известно, что супруга Владимира Преснякова давно хочет девочку.

Известно, что супруга Владимира Преснякова давно хочет девочку.Певец икомпозитор Владимир Пресняков познакомился со своей будущей супругой НатальейПодольской в 2005 году. Через пару лет пара поженилась, но с детьми неторопились. Только в 2015 году пара стала родителями сына Артемия, а в 2020году родился младший сын Иван.Пару нередкоспрашивают, собираются ли они родить третьего ребенка. Наталья Подольская ужеоткровенничала с журналистами и заявила: хочу дочку. После слов о беременностиВладимир Пресняков тоже перестал скрывать желания стать отцом девочки.Напомним, что54-летний Владимир Пресняков уже трижды отец. Старшему сыну Никите уже 31 год,он живет отдельно с супругой в США. Владимир признавался, что жалеет обупущенном времени со старшим сыном. Возможно, он исправляется во втором браке."Я не то чтоготов… Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это мояжена. Все, что связано с семьей — для меня святое", – не смог скрытьэмоций популярный артист в разговоре с .Певец любитпроводить время с детьми. Они собирают конструкторы, играют и путешествуют.Кроме этого, Владимир Пресняков любит начинать утро за завтраком в кругу семьи.