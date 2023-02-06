Известно, что супруга Владимира Преснякова давно хочет девочку.
Известно, что супруга Владимира Преснякова давно хочет девочку.
Певец и
композитор Владимир Пресняков познакомился со своей будущей супругой Натальей
Подольской в 2005 году. Через пару лет пара поженилась, но с детьми не
торопились. Только в 2015 году пара стала родителями сына Артемия, а в 2020
году родился младший сын Иван.
Пару нередко
спрашивают, собираются ли они родить третьего ребенка. Наталья Подольская уже
откровенничала с журналистами и заявила: хочу дочку. После слов о беременности
Владимир Пресняков тоже перестал скрывать желания стать отцом девочки.
Напомним, что
54-летний Владимир Пресняков уже трижды отец. Старшему сыну Никите уже 31 год,
он живет отдельно с супругой в США. Владимир признавался, что жалеет об
упущенном времени со старшим сыном. Возможно, он исправляется во втором браке.
"Я не то что
готов… Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя
жена. Все, что связано с семьей — для меня святое", – не смог скрыть
эмоций популярный артист в разговоре с .
Певец любит
проводить время с детьми. Они собирают конструкторы, играют и путешествуют.
Кроме этого, Владимир Пресняков любит начинать утро за завтраком в кругу семьи.