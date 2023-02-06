За неделю во Владимирской области телефонные мошенники выманили 11 миллионов рублей. В минувшую...

За неделю во Владимирской области телефонные мошенники выманили 11 миллионов рублей.В минувшую неделю в регионе совершено56 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Обманутые граждане лишились 11 миллионов рублей.Например, в отделение одного из банков в обратилась пенсионерка. Волнуясь, она попросила досрочно снять 1 миллион рублей. О чем менеджер сообщила участковому. Выяснилось, что в обращение в банк вызвано звонком от неизвестного. Он сообщил пенсионерки, что в целях сохранности своих сбережений она должна обналичить их - и перевести на якобы «безопасный счет». При этом он запретил ей рассказывать об этом, пригрозив уголовной ответственностью, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.На этот раз, благодаря вмешательству полиции, беды удалось избежать.Фото https://www.pxfuel.com/en