Большое горе.

Большое горе.В понедельник 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение за последние десятки лет. Были зафиксированы толчки магнитудой 7,8, власти объявили в стране самый высокий уровень тревоги. В течение дня толчки повторялись, уже с меньшей силой.Как сообщает , число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 912 человек, ранены 5385. Уже более 45 стран предложили пострадавшей стране свою помощь в ликвидации последствий. Вероятнее всего, число жертв землетрясения будет расти. Как сообщает , об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.