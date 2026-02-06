Послал медведь волка в магазин за водкой, денег дал. Купил волк водки, обратно бежит. На встречу лиса:
- Куда бежишь, серый?
- Да за водкой медведь посылал.
- Давай лучше водку сами выпьем.
- А медведю что я скажу?
- Не волнуйся, я все устрою. Главное, когда медведь спросит: ""Где водка?"" Ты глаза раскрой пошире и молчи. А дальше я все затебя сделаю. Ну выпили водку, приходят к медведю. Медведь:
- Ну, где водка?
Волк глаза раскрыл широко как только мог.
Лиса:
- Ну, что вылупился - тебя ж спрашивают!
еще анекдот!