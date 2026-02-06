Корабль терпит крушение. выплывает 3 мужика. еле добираются до ближайшего острова. Немного очухавшись, поднимают головы и видят на берегу табличку:"Добро пожаловать на остров амазонок". Тут из-за кустов выходят сами амазонки, здороваются, и говорят, что если мужики хотят жить у них на острове, то им нужно пройти через кастрацию... Мужики не сговариваясь прыгают в море и плывут куда глаза глядят. Плывут, плывут, первый не выдерживает:"Все, мужики, я назад. Пусть без яиц, зато живой.". Отстальные плывут дальше, тут слышат истошный вопль с острова, начинают плыть еще быстрее. Через некоторое время второй не выдерживает. Поворачивает. Через некоторое время опять дикий крик и третий начинает плыть еще быстрей. Но тут силы начинают покидать и его, и он страшно м
еще анекдот!