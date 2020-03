О самых интересных культурных событиях в Москве – читайте в еженедельном обзоре Дни.ру.

О самых интересных культурных событиях в Москве – читайте веженедельном обзоре "Дни.ру".6 марта, пятницаВ Театре Российской Армии покажутспектакль "Что с тобой теперь?" по пьесе современного драматурга ЮлииБелозубкиной. Сюжет разворачивается в 1937-1938 годах. После расстрела отцовСвета Тухачевская и Мира Уборевич попадают в Нижнеисетский детский дом.Учительница требует, чтобы они отреклись от отцов, подростки ненавидят их какдочерей врагов народа. Однако постепенно выясняется, что маятник репрессий непощадил ни гонимых, ни гонителей, и платить по счетам отцов выпадает детям.На площадке "ПодсолнухиArt&Food" выступит группа "Братья Грим". Песни коллективанеоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций изавоевали сердца миллионов фанатов. На концерте прозвучат как хиты проверенныевременем – Ресницы", "Кустурица", "Дыхание","Пчела", "Аллилуйя", так и новые композиции. Клип на песню"Робинзон" 2019 года собрал более миллиона просмотров на Youtube.В концертном зале "Зарядье"выступят Любовь Петрова (сопрано) и Рэм Урасин (фортепьяно). Любовь Петровалауреат I премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.Римского-Корсакова и I премии Международного конкурса молодых певцов ЕленыОбразцовой. Рэм Урасин – один из самых ярких отечественных пианистов своегопоколения. В программе произведения Рахманинова и Чайковского.В Большом залеМосковской консерватории к Международному женскому дню состоится праздничныйконцерт в исполнении Московского государственного симфонического оркестра подруководством Ивана Рудина. Прозвучат самые известные сочинения Иоганна Штрауса– "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса","Трик -трак", "Пиццикато" и другие. Красота штраусовских мелодий, роскошьоркестровых красок, изобретательность и остроумие его танцевальных пьес ужеболее двух веков неотразимо воздействуют на любую публику. Это отличнаявозможность зарядиться радостным настроением в прекрасный весенний день.7 марта, субботаВ ТРЦ "Мега Химки"проходит фестиваль Barbie "Тыможешь быть кем захочешь". Здесь девочек ждет путешествие в Домик Barbie,где можно поиграть с разными моделями кукол и примерить на себя разные образы.Также 7 марта пройдет серия мастер-классов. В частности один из них проведет певицаСати Казанова, которая поделится с детьми и их мамами своим опытом медитаций ипрактик в сфере йоги. Еще в этот день будут танцы, кулинарные эксперименты,создание причесок и многие другие активности.В Кафедральном соборе СвятыхПетра и Павла рамках проекта "Шедевры мировой киномузыки" фонд "Бельканто"представит концерт "Великая музыка мирового кино". На сцену выйдетГосударственный духовой оркестр России, а также известный армянский дудукистХосров Манукян. В программе – музыкальные интерпретации на сундтреки из такихзнаменитых фильмов, как "Интерстеллар", "Вестсайдская история", "Твин пикс","Пираты Карибского моря", "Аполлон 13", "Король Лев" и "Индиана Джонс".Известные мелодии из культовых кинокартин порадуют всех меломанов.В МХАТ им. М. Горького покажутспектакль "М означает Магритт". Что если окружающий мир окажетсядоступен вам в виде отдельных сущностей, которые можно, как кусочки пазла,комбинировать, как заблагорассудится. Какую картину вы соберете? Быть может,произвольно складывая кусочки мозаики миров, удастся собрать нечто болеесклонное к добру и красоте, и менее зачарованное насилием и ложью. Зрителейждет размышление на тему, может ли окружающий нас мир (снаружи и изнутри) бытьдругим.В Музее Москвыпройдет очередной тематический городской блошиный рынок. На этот раз заглавнойтемой является роль женщины в семье и обществе. Гости найдут здесь посуду,предметы декора, советские игрушки и другие интересные необычные вещи. Своиработы покажут члены Московского союза художников и ряд ремесленных мастерских,создающих произведения в старинных промысловых техниках. Также в эти дни будутработать выставка антикварной фотографии "Женские радости", экспозициябезделушек и вееров XIX века, а также ретро-фотоателье "Полный формат".В Vegas City Hall состоитсяпремьера метамюзикла "Замок Желаний". Сюжет постановки пронизан мистикой, он объединяетвечные темы: любовь, философию и психологию человеческой природы. В новомформате действа сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока,разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие. Костюмы соединяют всебе элементы средневековой и футуристической одежды, разработанымодифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу проходит под живоемузыкальное сопровождение струнной секции и рок-группы. В спектакле занятыизвестные артисты из успешных мюзиклов: Игорь Портной, Андрей Белявский, атакже Мария Ольхова – экс-вокалистка "Ленинграда" и артистка мюзиклов "Поющиепод дождем", "Золушка", "Красавица и Чудовище".В "Крокус Экспо"пройдет выставка кошек "Кэтсбург-2020". Гости смогут увидеть более 1000 кошек 50пород, включая самые необычные и экзотические. Наиболее интересные и уникальныепороды будут представлены отдельными стендами на специальной аллее, где каждыйпосетитель сможет пообщаться с заводчиками, узнать все о питомцах. Традиционнона выставке будут присутствовать представители лучших питомников России изарубежья. Ведущие специалисты с мировым именем, судьи сразу пятифелинологических систем по достоинству оценят всех претендентов на титулглавного победителя выставки – "Почетного гражданина города Кэтсбург".Сделать праздник еще более ярким и красочным поможет великолепная шоу-программадля взрослых и детей любого возраста.В ГлавClub выступит группа"Моя Мишель". Зрителей ждет неповторимый стиль, эмоции, пронзительныетексты, невероятное шоу и непередаваемая атмосфера музыкальной эйфории.Площадка окунется в океан звуков,стильных современных синтов и ритмичных битов. Фронт-вуман группы Таня Ткачукподарит гостям море любви и нежности. Можно будет петь любимые песни, танцеватьи радоваться приходу весны.8 марта, воскресеньеВ Telegraph Hall фонд"Бельканто" проведет концерт популярной классики "Времена года:Вивальди и Рихтер". Это выступление объединит тему времен года в музыке двухкомпозиторов: современного британского композитора Макса Рихтера и знаменитогопредставителя эпохи Барокко – итальянского композитора Антонио Вивальди. Замузыку будет ответственен камерный оркестр Belcanto-orchestra. Прозвучаторигинальные "Времена года" Вивальди и минималистичная интерпретация знаменитыхскрипичных концертов Рихтера, завоевавшая широкую популярность.В Московском международном домемузыки на сцену выйдут музыканты-виртуозы из Grand Melody Orchestra. Коллектив поздравит прекрасных дам специальнойпрограммой. Прозвучат известные мелодии, где музыкальное исполнение при помощи традиционныхрусских инструментов соединиться с использованием ультрасовременных технологий.В концерте прозвучат всеми любимые: "Калинка" Ивана Ларионова, всемирноизвестные "Очи черные" Флориана Германа и Адальджизо Феррариса, "Дорогойдлинною" Бориса Фомина, "Половецкие пляски" Александра Бородина, а такженародные "Вдоль по Питерской", "Из-за острова на стрежень" и многое другое.В соборе Святых Петра и Павлапройдет праздничный концерт "От Вивальди до Гершвина" от фонда "КоллегиумМузикум". На сцену выйдут: лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг(орган), Иван Дыма (саксофон) и Оркестр "Инструментальная капелла". Дирижер –заслуженный артист России Виктор Луценко. В программе – знаменитые "Временагода в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы и другие знаковые произведения. Зрителейждет яркий букет из любимых мелодий, шедевров органной музыки, веселых пьес ишуток для оркестра.В Известия Hall выступит АннаПлетнева и группа "Винтаж" с шоу "Навсегда". Это будет презентация новогоальбома, программа обещает быть провокационной и эклектичной. Помимо новинок обязательнопрозвучат лучшие хиты: "Ева", "Роман", "Знак водолея", "Плохая девочка","Москва", "Одиночество любви" и другие. Зрителей ждет яркий видеоряд, смелаяхореография, живые музыканты и уникальный, узнаваемый вокал солистов – АнныПлетневой и Алексея Романоф.На ВТБ Арена выступит Элджей сновой сольной программой с абсолютно свежими песнями. На сегодняшний деньЭлджей – один из самых скандальных и обсуждаемых исполнителей отечественногосегмента рунета. Провокационный имидж и хитовый музыкальный материал делаютсвое дело. Организаторы обещают поклонникам современное "next-level шоу".Автомузей "Моторы Октября" кМеждународному женскому дню приготовил особенную программу. Каждая гостья музеяполучит специальный welcome drink и десерт-сюрприз. Затем посетительницы смогутсделать бесплатные снимки с любимым автомобилем Мэрилин Монро – знаменитымрозовым Cadillac DeVille. Еще можно будет отправиться на парфюмерныймастер-класс по созданию ароматной подвески в машину из эко-материалов. Дополнительнокаждый желающий сможет заказать тематическую экскурсию по экспозиции, котораянасчитывает более 150 моделей олдмобилей. Профессиональный гид расскажет о"верных подругах" Берте Бенц и Кларе Форд, женщинах-изобретателях МэриАндерсон, придумавшей устройство для очистки стекол, Долорес Джонс, подарившеймиру акустический глушитель, Стефани Кволек, изготовившей кевлар – материал длягоночных болидов и Анне Межлумовой, создавшей высокооктановый бензин вСССР.В "Филармонии-2" пройдетпраздничный концерт для женщин "Мелодии весны". На сцену выйдет Государственныйакадемический камерный оркестр России, дирижер и солист – Алексей Уткин(гобой), Илья Мовчан (скрипка) и Дмитрий Косолапов (скрипка). В программепроизведения Гайдна, Моцарта, Вивальди, Паскулли, Чайковского и Пьяццоллы.9 марта, понедельникВ "Мегаспорте" ссольной программой выступит Димаш Кудайберген, получивший признание иизвестность у российской публики после победы на "Славянском базаре"в 2015 году. Он также является обладателем престижной премии Top Chinese MusicAward, китайского аналога музыкальной премии "Грэмми", и другихзначимых. Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском,английском, французском и других языках. Государственный театр оперы и балетаAstana Opera приглашал молодого исполнителя в состав труппы, однако певец решилразвивать свою сольную карьеру в жанре современной музыки.10 марта, вторникВ Московском международном Домемузыки состоится единственный совместный концерт выдающегося пианиста ЛюкиДебарга (Франция) и известного камерного оркестра "Кремерата Балтика" (Литва,Латвия, Эстония). В программе концерта – произведения Пендерецкого, Вайнберга идругих композиторов. Люка Дебарг – лауреат XV конкурса им. Чайковского, онмгновенно завоевал любовь московской публики тем, что его концерты отличаютсяособой эмоциональностью и темпераментностью. Камерный оркестр "КремератаБалтика" – профессиональный ансамбль мирового уровня, заслуживший безупречнуюмеждународную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира."Школасовременной пьесы" покажет иммерсивный спектакль "На Трубе". Зрителей ждетудивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади,сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, который приоткроет своитайны. Это будет невероятный экскурс в историю в сопровождении семи знаменитыхартистов-проводников, каждый из которых выступает в классическом театральномамплуа. Здесь оживут мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Гости окажутсярядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым,Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.11 марта, средаВ Государственном КремлевскомДворце покажут один из ярких классических балетов "Корсар". Это вольнолюбиваябайроновская поэма, поставленная на музыку французского композитора АдольфаАдана. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции МариусаПетипа выступил народный артист СССР Юрий Григорович. В центре сюжета –необыкновенная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в захватывающиеприключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился романтическийинтерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью и коварством.В этой постановке "Корсара" сохранены наиболее эффектные танцевальныесцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт вгроте, и, наконец, картина "Оживленный сад", созданная МариусомПетипа. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио"Орфей".В киноцентре "Октябрь"откроется . Будут представлены лучшие новыеполнометражные фильмы из Ирландии и сборники короткого метра: комедийный"Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора"Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии".В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин. Кинофестиваль картиной"Пара нормальных" (Extra Ordinary). Фильм представит исполнительглавной роли, ирландский актер Барри Уорд. Зрителей ждет черный юмор и тонкаяактерская игра.12 марта, четвергВ Детскоммузыкальном театре имени Наталии Сац состоится российская премьера оперы ФилипаГласса "Les Enfants Terribles/Жестокие дети" в постановкемузыкального руководителя и дирижера театра Алевтины Иоффе, режиссера ГеоргияИсаакяна и художника Ксении Перетрухиной. "Наравне с детским, "сказочным"репертуаром у нас есть репертуар классический, и есть эксклюзивный, включающийпроизведения, которые нельзя увидеть больше ни на одной сцене не только России, но зачастую и Европы,– рассказывает Георгий Исаакян. – [...] Опера "Жестокие дети" необычна вовсех смыслах. Весь оркестр, вся еепартитура – это три фортепиано. Уже одно это делает ее неординарным явлением в ряду оперныхпроизведений, как и принцип минимализма,являющийся основой стиля этого выдающегося композитора рубежа тысячелетий: маленькие музыкальные структуры, которыебесконечно повторяются с вариациями,эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз". Это историясложного и драматичного перехода главных героев из мира детства во взрослыймир, рассказанная языком современной музыки.В Московском международном домемузыки состоится концерт "Люблютебя до слез". На сцену выйдет вокалист Даниэль Боавентура (США) иСимфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Музыканты исполнят мировыехиты о любви, а также песни из фильмов и мюзиклов. Даниэль Боавентура обладаетпоистине уникальными артистическими способностями, позволяющими ему с огромнымуспехом выступать на театральной сцене, сниматься в кино, записывать сольныедиски и собирать огромные залы на своих концертах. Его образ и голос легкоассоциируются с Бродвейскими мюзиклами, во многом благодаря тому, что он участвовал в бразильских версиях мюзиклов"Чикаго", "Моя прекрасная леди", "Эвита" и "Питер Пэн".В Crocus City Hall выступит проектфранцузского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви – ERA. Коллектив представитпрограмму "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическуюатмосферу своего нового альбома "The 7th Sword". Беспрецедентноепредставление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональнуюмузыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто быдоносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов,поющих на стыке оперы и хэви-метала. Как говорят организаторы, "The LiveExperience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительныймистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой тридцатьюпевцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферуневероятных мелодий.В Центре фотографии имени братьевЛюмьер пройдет экскурсия по выставке "Александр Родченко. Путь в фотографии". Мероприятиепроведут искусствоведы и наследники Александра Родченко – правнучка ЕкатеринаЛаврентьева и внук Александр Лаврентьев. Они погрузят гостей в нюансы творческогопроцесса мастера с использованием нестандартных инструментов и раскроютэстетическую систему ценностей его работ.В Музее Москвы откроется выставка"Истории, которых не было", которая посвящена людям с инвалидностью. В основу экспозициилегли истории людей с разными формами инвалидности – в частности об ихотношениях с Москвой: например, лавочка, где случился первый поцелуй, парк, вкотором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попастьв музей. Будут выставлены личные предметы и фотографии, видеозаписи прогулок влюбимых местах столицы и записи разговоров. "Острова" погружают зрителя в мирлюдей с разным опытом и мечтами, поднимая такие значимые темы, как физическаядоступность города, контекст восприятия инвалидности в России, доступ кобразованию и труду. Одновременно с выставкой будет проходить публичнаяпрограмма: public talk, перформативная сессия и другие мероприятия. Выставкапродлится до 14 апреля.В ГлавClub выступит Инна Желаннаясо своими музыкантами. Инна – одна из немногих отечественных певиц, известныхдалеко за пределами России. Ее альбомы издавались в Германии и Америке изавоевывали места в международных чартах, выступления транслировалисьизвестными европейскими радио– и телекомпаниями. Ее музыка – это самобытнаявнежанровая смесь электроники, прогрессива, транса, психоделики и джаза. Специальныегости вечера: "Альянс", Старостин, "Вежливый отказ", "Маримба Плюс".В концертном зале "Зарядье"выступит Омский академический симфонический оркестр. Художественныйруководитель и главный дирижер – Дмитрий Васильев, виолончель – ДенисШаповалов. Омский академический симфонический оркестр – один из крупнейшихоркестров Сибири, который за свою полувековую историю приобрел заслуженнуюизвестность в России и за рубежом. Оркестр создан в 1966 году по инициативедирижера С.Когана, с 1975 принимал участие в фестивалях, проводимых Союзомкомпозиторов СССР, исполняя современную отечественную музыку. В 1984 году –завоевал I премию на Всероссийском смотре-конкурсе симфонических оркестров. Соркестром сотрудничали прославленные дирижеры – Л. Гинзбург, Н. Рахлин, Ю.Темирканов, К. Элиасберг, М. Паверман, А. Кац, В. Дударова, Э. Хачатурян, Ф.Мансуров, Д. Лисс. Е.Шестаков. В 1996 году Омскому симфоническому оркестру былоприсвоено почётное звание "академический". В программе – произведения Штрауса иРимского-Корсакова.В Ботаническом саду МГУ"Аптекарский огород" певец Дмитрий Ланской представит новуюромантическую концертную программу. Дмитрий Ланской – певец, музыкальный продюсер и автор саундтреков длядесятков всеми любимых кинофильмов и сериалов, включая проекты "Громкаясвязь", "Физрук", "Сладкая жизнь", "Универ","Восьмидесятые", "Я худею", "Звоните Ди Каприо "и других. Шоу "Не запрещай себе мечтать" в Субтропической оранжерее,среди пальм и орхидей, станет одним из самых ярких музыкальных событий весны. Вакустическую инди-рок программу вошли как известные песни, так и новыекомпозиции в оригинальных аранжировках с камерно-симфоническим составом.В "Геликон-опере"покажут спектакль "Алеко". Когда Сергею Рахманинову было всего 19лет, он, выпускник консерватории, за 17 дней создал свою дипломную работу"Алеко", которая в итоге прошла проверку временем и вошла в историю мировойоперы на равных с шедеврами признанных мастеров. Это творение так впечатлилоПетра Ильича Чайковского, что тот выразил желание увидеть "Алеко" вместе сосвоей "Иолантой" в одной программе. В год 145-летия Сергея Рахманинова в"Геликоне" поставили этот первый его шедевр.