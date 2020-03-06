О самых интересных культурных событиях в Москве – читайте в
еженедельном обзоре Дни.ру.
О самых интересных культурных событиях в Москве – читайте в
еженедельном обзоре "Дни.ру".
6 марта, пятница
В Театре Российской Армии покажут
спектакль "Что с тобой теперь?" по пьесе современного драматурга Юлии
Белозубкиной. Сюжет разворачивается в 1937-1938 годах. После расстрела отцов
Света Тухачевская и Мира Уборевич попадают в Нижнеисетский детский дом.
Учительница требует, чтобы они отреклись от отцов, подростки ненавидят их как
дочерей врагов народа. Однако постепенно выясняется, что маятник репрессий не
пощадил ни гонимых, ни гонителей, и платить по счетам отцов выпадает детям.
На площадке "Подсолнухи
Art&Food" выступит группа "Братья Грим". Песни коллектива
неоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций и
завоевали сердца миллионов фанатов. На концерте прозвучат как хиты проверенные
временем – Ресницы", "Кустурица", "Дыхание",
"Пчела", "Аллилуйя", так и новые композиции. Клип на песню
"Робинзон" 2019 года собрал более миллиона просмотров на Youtube.
В концертном зале "Зарядье"
выступят Любовь Петрова (сопрано) и Рэм Урасин (фортепьяно). Любовь Петрова
лауреат I премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.
Римского-Корсакова и I премии Международного конкурса молодых певцов Елены
Образцовой. Рэм Урасин – один из самых ярких отечественных пианистов своего
поколения. В программе произведения Рахманинова и Чайковского.
В Большом зале
Московской консерватории к Международному женскому дню состоится праздничный
концерт в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под
руководством Ивана Рудина. Прозвучат самые известные сочинения Иоганна Штрауса
– "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса",
"Трик -трак", "Пиццикато" и другие. Красота штраусовских мелодий, роскошь
оркестровых красок, изобретательность и остроумие его танцевальных пьес уже
более двух веков неотразимо воздействуют на любую публику. Это отличная
возможность зарядиться радостным настроением в прекрасный весенний день.
7 марта, суббота
В ТРЦ "Мега Химки"
проходит фестиваль Barbie "Ты
можешь быть кем захочешь". Здесь девочек ждет путешествие в Домик Barbie,
где можно поиграть с разными моделями кукол и примерить на себя разные образы.
Также 7 марта пройдет серия мастер-классов. В частности один из них проведет певица
Сати Казанова, которая поделится с детьми и их мамами своим опытом медитаций и
практик в сфере йоги. Еще в этот день будут танцы, кулинарные эксперименты,
создание причесок и многие другие активности.
В Кафедральном соборе Святых
Петра и Павла рамках проекта "Шедевры мировой киномузыки" фонд "Бельканто"
представит концерт "Великая музыка мирового кино". На сцену выйдет
Государственный духовой оркестр России, а также известный армянский дудукист
Хосров Манукян. В программе – музыкальные интерпретации на сундтреки из таких
знаменитых фильмов, как "Интерстеллар", "Вестсайдская история", "Твин пикс",
"Пираты Карибского моря", "Аполлон 13", "Король Лев" и "Индиана Джонс".
Известные мелодии из культовых кинокартин порадуют всех меломанов.
В МХАТ им. М. Горького покажут
спектакль "М означает Магритт". Что если окружающий мир окажется
доступен вам в виде отдельных сущностей, которые можно, как кусочки пазла,
комбинировать, как заблагорассудится. Какую картину вы соберете? Быть может,
произвольно складывая кусочки мозаики миров, удастся собрать нечто более
склонное к добру и красоте, и менее зачарованное насилием и ложью. Зрителей
ждет размышление на тему, может ли окружающий нас мир (снаружи и изнутри) быть
другим.
В Музее Москвы
пройдет очередной тематический городской блошиный рынок. На этот раз заглавной
темой является роль женщины в семье и обществе. Гости найдут здесь посуду,
предметы декора, советские игрушки и другие интересные необычные вещи. Свои
работы покажут члены Московского союза художников и ряд ремесленных мастерских,
создающих произведения в старинных промысловых техниках. Также в эти дни будут
работать выставка антикварной фотографии "Женские радости", экспозиция
безделушек и вееров XIX века, а также ретро-фотоателье "Полный формат".
В Vegas City Hall состоится
премьера метамюзикла "Замок Желаний". Сюжет постановки пронизан мистикой, он объединяет
вечные темы: любовь, философию и психологию человеческой природы. В новом
формате действа сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока,
разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие. Костюмы соединяют в
себе элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны
модифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу проходит под живое
музыкальное сопровождение струнной секции и рок-группы. В спектакле заняты
известные артисты из успешных мюзиклов: Игорь Портной, Андрей Белявский, а
также Мария Ольхова – экс-вокалистка "Ленинграда" и артистка мюзиклов "Поющие
под дождем", "Золушка", "Красавица и Чудовище".
В "Крокус Экспо"
пройдет выставка кошек "Кэтсбург-2020". Гости смогут увидеть более 1000 кошек 50
пород, включая самые необычные и экзотические. Наиболее интересные и уникальные
породы будут представлены отдельными стендами на специальной аллее, где каждый
посетитель сможет пообщаться с заводчиками, узнать все о питомцах. Традиционно
на выставке будут присутствовать представители лучших питомников России и
зарубежья. Ведущие специалисты с мировым именем, судьи сразу пяти
фелинологических систем по достоинству оценят всех претендентов на титул
главного победителя выставки – "Почетного гражданина города Кэтсбург".
Сделать праздник еще более ярким и красочным поможет великолепная шоу-программа
для взрослых и детей любого возраста.
В ГлавClub выступит группа
"Моя Мишель". Зрителей ждет неповторимый стиль, эмоции, пронзительные
тексты, невероятное шоу и непередаваемая атмосфера музыкальной эйфории.
Площадка окунется в океан звуков,
стильных современных синтов и ритмичных битов. Фронт-вуман группы Таня Ткачук
подарит гостям море любви и нежности. Можно будет петь любимые песни, танцевать
и радоваться приходу весны.
8 марта, воскресенье
В Telegraph Hall фонд
"Бельканто" проведет концерт популярной классики "Времена года:
Вивальди и Рихтер". Это выступление объединит тему времен года в музыке двух
композиторов: современного британского композитора Макса Рихтера и знаменитого
представителя эпохи Барокко – итальянского композитора Антонио Вивальди. За
музыку будет ответственен камерный оркестр Belcanto-orchestra. Прозвучат
оригинальные "Времена года" Вивальди и минималистичная интерпретация знаменитых
скрипичных концертов Рихтера, завоевавшая широкую популярность.
В Московском международном доме
музыки на сцену выйдут музыканты-виртуозы из Grand Melody Orchestra. Коллектив поздравит прекрасных дам специальной
программой. Прозвучат известные мелодии, где музыкальное исполнение при помощи традиционных
русских инструментов соединиться с использованием ультрасовременных технологий.
В концерте прозвучат всеми любимые: "Калинка" Ивана Ларионова, всемирно
известные "Очи черные" Флориана Германа и Адальджизо Феррариса, "Дорогой
длинною" Бориса Фомина, "Половецкие пляски" Александра Бородина, а также
народные "Вдоль по Питерской", "Из-за острова на стрежень" и многое другое.
В соборе Святых Петра и Павла
пройдет праздничный концерт "От Вивальди до Гершвина" от фонда "Коллегиум
Музикум". На сцену выйдут: лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг
(орган), Иван Дыма (саксофон) и Оркестр "Инструментальная капелла". Дирижер –
заслуженный артист России Виктор Луценко. В программе – знаменитые "Времена
года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы и другие знаковые произведения. Зрителей
ждет яркий букет из любимых мелодий, шедевров органной музыки, веселых пьес и
шуток для оркестра.
В Известия Hall выступит Анна
Плетнева и группа "Винтаж" с шоу "Навсегда". Это будет презентация нового
альбома, программа обещает быть провокационной и эклектичной. Помимо новинок обязательно
прозвучат лучшие хиты: "Ева", "Роман", "Знак водолея", "Плохая девочка",
"Москва", "Одиночество любви" и другие. Зрителей ждет яркий видеоряд, смелая
хореография, живые музыканты и уникальный, узнаваемый вокал солистов – Анны
Плетневой и Алексея Романоф.
На ВТБ Арена выступит Элджей с
новой сольной программой с абсолютно свежими песнями. На сегодняшний день
Элджей – один из самых скандальных и обсуждаемых исполнителей отечественного
сегмента рунета. Провокационный имидж и хитовый музыкальный материал делают
свое дело. Организаторы обещают поклонникам современное "next-level шоу".
Автомузей "Моторы Октября" к
Международному женскому дню приготовил особенную программу. Каждая гостья музея
получит специальный welcome drink и десерт-сюрприз. Затем посетительницы смогут
сделать бесплатные снимки с любимым автомобилем Мэрилин Монро – знаменитым
розовым Cadillac DeVille. Еще можно будет отправиться на парфюмерный
мастер-класс по созданию ароматной подвески в машину из эко-материалов. Дополнительно
каждый желающий сможет заказать тематическую экскурсию по экспозиции, которая
насчитывает более 150 моделей олдмобилей. Профессиональный гид расскажет о
"верных подругах" Берте Бенц и Кларе Форд, женщинах-изобретателях Мэри
Андерсон, придумавшей устройство для очистки стекол, Долорес Джонс, подарившей
миру акустический глушитель, Стефани Кволек, изготовившей кевлар – материал для
гоночных болидов и Анне Межлумовой, создавшей высокооктановый бензин в
СССР.
В "Филармонии-2" пройдет
праздничный концерт для женщин "Мелодии весны". На сцену выйдет Государственный
академический камерный оркестр России, дирижер и солист – Алексей Уткин
(гобой), Илья Мовчан (скрипка) и Дмитрий Косолапов (скрипка). В программе
произведения Гайдна, Моцарта, Вивальди, Паскулли, Чайковского и Пьяццоллы.
9 марта, понедельник
В "Мегаспорте" с
сольной программой выступит Димаш Кудайберген, получивший признание и
известность у российской публики после победы на "Славянском базаре"
в 2015 году. Он также является обладателем престижной премии Top Chinese Music
Award, китайского аналога музыкальной премии "Грэмми", и других
значимых. Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском,
английском, французском и других языках. Государственный театр оперы и балета
Astana Opera приглашал молодого исполнителя в состав труппы, однако певец решил
развивать свою сольную карьеру в жанре современной музыки.
10 марта, вторник
В Московском международном Доме
музыки состоится единственный совместный концерт выдающегося пианиста Люки
Дебарга (Франция) и известного камерного оркестра "Кремерата Балтика" (Литва,
Латвия, Эстония). В программе концерта – произведения Пендерецкого, Вайнберга и
других композиторов. Люка Дебарг – лауреат XV конкурса им. Чайковского, он
мгновенно завоевал любовь московской публики тем, что его концерты отличаются
особой эмоциональностью и темпераментностью. Камерный оркестр "Кремерата
Балтика" – профессиональный ансамбль мирового уровня, заслуживший безупречную
международную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира.
"Школа
современной пьесы" покажет иммерсивный спектакль "На Трубе". Зрителей ждет
удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади,
сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, который приоткроет свои
тайны. Это будет невероятный экскурс в историю в сопровождении семи знаменитых
артистов-проводников, каждый из которых выступает в классическом театральном
амплуа. Здесь оживут мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Гости окажутся
рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым,
Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.
11 марта, среда
В Государственном Кремлевском
Дворце покажут один из ярких классических балетов "Корсар". Это вольнолюбивая
байроновская поэма, поставленная на музыку французского композитора Адольфа
Адана. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса
Петипа выступил народный артист СССР Юрий Григорович. В центре сюжета –
необыкновенная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в захватывающие
приключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился романтический
интерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью и коварством.
В этой постановке "Корсара" сохранены наиболее эффектные танцевальные
сцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт в
гроте, и, наконец, картина "Оживленный сад", созданная Мариусом
Петипа. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио
"Орфей".
В киноцентре "Октябрь"
откроется . Будут представлены лучшие новые
полнометражные фильмы из Ирландии и сборники короткого метра: комедийный
"Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора
"Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии".
В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин. Кинофестиваль картиной
"Пара нормальных" (Extra Ordinary). Фильм представит исполнитель
главной роли, ирландский актер Барри Уорд. Зрителей ждет черный юмор и тонкая
актерская игра.
12 марта, четверг
В Детском
музыкальном театре имени Наталии Сац состоится российская премьера оперы Филипа
Гласса "Les Enfants Terribles/Жестокие дети" в постановке
музыкального руководителя и дирижера театра Алевтины Иоффе, режиссера Георгия
Исаакяна и художника Ксении Перетрухиной. "Наравне с детским, "сказочным"
репертуаром у нас есть репертуар классический, и есть эксклюзивный, включающий
произведения, которые нельзя увидеть больше ни на одной сцене не только России, но зачастую и Европы,
– рассказывает Георгий Исаакян. – [...] Опера "Жестокие дети" необычна во
всех смыслах. Весь оркестр, вся ее
партитура – это три фортепиано. Уже одно это делает ее неординарным явлением в ряду оперных
произведений, как и принцип минимализма,
являющийся основой стиля этого выдающегося композитора рубежа тысячелетий: маленькие музыкальные структуры, которые
бесконечно повторяются с вариациями,
эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз". Это история
сложного и драматичного перехода главных героев из мира детства во взрослый
мир, рассказанная языком современной музыки.
В Московском международном доме
музыки состоится концерт "Люблю
тебя до слез". На сцену выйдет вокалист Даниэль Боавентура (США) и
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Музыканты исполнят мировые
хиты о любви, а также песни из фильмов и мюзиклов. Даниэль Боавентура обладает
поистине уникальными артистическими способностями, позволяющими ему с огромным
успехом выступать на театральной сцене, сниматься в кино, записывать сольные
диски и собирать огромные залы на своих концертах. Его образ и голос легко
ассоциируются с Бродвейскими мюзиклами, во многом благодаря тому, что он участвовал в бразильских версиях мюзиклов
"Чикаго", "Моя прекрасная леди", "Эвита" и "Питер Пэн".
В Crocus City Hall выступит проект
французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви – ERA. Коллектив представит
программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую
атмосферу своего нового альбома "The 7th Sword". Беспрецедентное
представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную
музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы
доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов,
поющих на стыке оперы и хэви-метала. Как говорят организаторы, "The Live
Experience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный
мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой тридцатью
певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу
невероятных мелодий.
В Центре фотографии имени братьев
Люмьер пройдет экскурсия по выставке "Александр Родченко. Путь в фотографии". Мероприятие
проведут искусствоведы и наследники Александра Родченко – правнучка Екатерина
Лаврентьева и внук Александр Лаврентьев. Они погрузят гостей в нюансы творческого
процесса мастера с использованием нестандартных инструментов и раскроют
эстетическую систему ценностей его работ.
В Музее Москвы откроется выставка
"Истории, которых не было", которая посвящена людям с инвалидностью. В основу экспозиции
легли истории людей с разными формами инвалидности – в частности об их
отношениях с Москвой: например, лавочка, где случился первый поцелуй, парк, в
котором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попасть
в музей. Будут выставлены личные предметы и фотографии, видеозаписи прогулок в
любимых местах столицы и записи разговоров. "Острова" погружают зрителя в мир
людей с разным опытом и мечтами, поднимая такие значимые темы, как физическая
доступность города, контекст восприятия инвалидности в России, доступ к
образованию и труду. Одновременно с выставкой будет проходить публичная
программа: public talk, перформативная сессия и другие мероприятия. Выставка
продлится до 14 апреля.
В ГлавClub выступит Инна Желанная
со своими музыкантами. Инна – одна из немногих отечественных певиц, известных
далеко за пределами России. Ее альбомы издавались в Германии и Америке и
завоевывали места в международных чартах, выступления транслировались
известными европейскими радио– и телекомпаниями. Ее музыка – это самобытная
внежанровая смесь электроники, прогрессива, транса, психоделики и джаза. Специальные
гости вечера: "Альянс", Старостин, "Вежливый отказ", "Маримба Плюс".
В концертном зале "Зарядье"
выступит Омский академический симфонический оркестр. Художественный
руководитель и главный дирижер – Дмитрий Васильев, виолончель – Денис
Шаповалов. Омский академический симфонический оркестр – один из крупнейших
оркестров Сибири, который за свою полувековую историю приобрел заслуженную
известность в России и за рубежом. Оркестр создан в 1966 году по инициативе
дирижера С.Когана, с 1975 принимал участие в фестивалях, проводимых Союзом
композиторов СССР, исполняя современную отечественную музыку. В 1984 году –
завоевал I премию на Всероссийском смотре-конкурсе симфонических оркестров. С
оркестром сотрудничали прославленные дирижеры – Л. Гинзбург, Н. Рахлин, Ю.
Темирканов, К. Элиасберг, М. Паверман, А. Кац, В. Дударова, Э. Хачатурян, Ф.
Мансуров, Д. Лисс. Е.Шестаков. В 1996 году Омскому симфоническому оркестру было
присвоено почётное звание "академический". В программе – произведения Штрауса и
Римского-Корсакова.
В Ботаническом саду МГУ
"Аптекарский огород" певец Дмитрий Ланской представит новую
романтическую концертную программу. Дмитрий Ланской – певец, музыкальный продюсер и автор саундтреков для
десятков всеми любимых кинофильмов и сериалов, включая проекты "Громкая
связь", "Физрук", "Сладкая жизнь", "Универ",
"Восьмидесятые", "Я худею", "Звоните Ди Каприо "
и других. Шоу "Не запрещай себе мечтать" в Субтропической оранжерее,
среди пальм и орхидей, станет одним из самых ярких музыкальных событий весны. В
акустическую инди-рок программу вошли как известные песни, так и новые
композиции в оригинальных аранжировках с камерно-симфоническим составом.
В "Геликон-опере"
покажут спектакль "Алеко". Когда Сергею Рахманинову было всего 19
лет, он, выпускник консерватории, за 17 дней создал свою дипломную работу
"Алеко", которая в итоге прошла проверку временем и вошла в историю мировой
оперы на равных с шедеврами признанных мастеров. Это творение так впечатлило
Петра Ильича Чайковского, что тот выразил желание увидеть "Алеко" вместе со
своей "Иолантой" в одной программе. В год 145-летия Сергея Рахманинова в
"Геликоне" поставили этот первый его шедевр.