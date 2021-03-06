Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) призвала Белоруссию исполнять правила ЕАЭС в сфере розничной торговли. О том, как конфликт с розничными ценами может повлиять на трансфер власти в республике и многом другом порассуждал директор управляющей компании Просто Александр Малашко.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) призвала Белоруссию исполнять правила ЕАЭС в сфере розничной торговли. О том, как конфликт с розничными ценами может повлиять на трансфер власти в республике и многом другом порассуждал директор управляющей компании "Просто" Александр Малашко.Правительству республики дали 30 дней для устранения нарушений. Эксперт отметил, что Белоруссия всегда требовала к себе особого отношения. Но подобный ультиматум стране предъявили впервые.По словам Малашко, очевидно, что для России в экономическом плане соседнее государство превращается в "кислотный актив", который приносит много проблем.Топ-менеджер не уверен, что Белоруссия бросится выполнять требования ЕЭК. Он заявил, что она давно сталаконтрабандной страной. Также он посетовал на то, то даже "без этих российских угроз" республика сама себя добьет.Экономическими последствиями подобного поведенияон считает, в первую очередь, изменения условий торговли с Россией. Он констатировал, что Белоруссия должна интегрироваться в общуюэкономику.По его словам, белорусские товары входят на российский рынок легко, а российские республика ограничивает. Малашко заявил, что тогда и соседнее государство имеет право закрыть для Белоруссии свой рынок.Экономист не исключает того, что сам фактпредъявления ультиматума имеет не только экономическую, но иполитическую подоплеку. Он считает, что от президента республики Александра Лукашенко добиваются того, чтобы его политика была согласованной.