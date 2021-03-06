В Золотой кладовой Владимиро-Суздальского музея-заповедника блистают чистейшим золотом браслеты, датированные концом 11-го века. Вероятно, скандинавского происхождения.

В Золотой кладовой Владимиро-Суздальского музея-заповедника блистают чистейшим золотом браслеты, датированные концом 11-го века. Вероятно, скандинавского происхождения.В 1979-м году на территории Суздальского Кремля обнаружили очень богатую усадьбу. Археологи тогда нашли браслеты из чистого золота, более девятисотой пробы, без декора. Сделаны в технике литья, гладкие, с чуть-чуть зауженными кончиками. Вес каждого браслета чуть больше ста граммов. Есть предположение, что эти браслеты - не столько украшение, сколько весовой, а может, и денежный эквивалент. Их можно ассоциировать со скандинавами, потому что подобные серебряные браслеты обнаружили в 1999-м году на острове Готланд.Илья Чижиков, экскурсовод:- В этой усадьбе комплекс скандинавских предметов включал в себя наконечники стрел, формочки для отливки амулетов, готовые амулеты и изделия. причём на одном предмете были найдены рунические надписи, где можно было прочитать имя владельца - Олов. Можно предположить, что некий скандинав в Суздале в конце 11-го века в результате пожара потерял это золото, эти предметы.