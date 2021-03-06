7 марта во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный, прогнозируется метель.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный, прогнозируется метель.На дорогах возможно образование снежных заносов. Кроме того, усилится ветер – порывы могут достигать 18 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Увеличиваются риски возникновения ДТП на дорогах, обрушения слабоукреплённых широкоформатных конструкций, падения деревьев.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под рекламными конструкциями и деревьями, соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.