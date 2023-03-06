Артистка дважды меняла паспорт.

Артистка дважды меняла паспорт.Фамилия "Долина" давно стала эталоном профессионализма и знака качества высшей пробы на сцене. Но мало кто знает, что жила с ней певца не всегда."От рождения мама носила фамилию своего отца и дедушки Кудельман, – рассказала дочь певицы Анеглина. – А когда начали притеснять евреев, мама взяла фамилию мужа (Анатолий Миончинский – первый супруг, джазовый музыкант, бывший второй дирижер оркестра "Современник". – Прим. ред.) и стала Миончинской".Потом, уже будучи известной певицей, артистка вновь была вынуждена менять документы "Мама вернулась к еврейским корням – взяла фамилию Долина, которую носили наши бабушка (Галина Израилевна – Прим. ред.) и прабабушка, – пояснила дочь звезды. – Так что это не псевдоним, как многие думают, а фамилия мамы по паспорту – она поменяла метрику".Ангелина и ее дочь, внучка Ларисы Александровны, по документам тоже официально Долины. "Я изначально тоже была Миончинской – по папе", – сообщила наследница. О причинах смены фамилии наследница певицы умолчала, но, если верить слухам, в семье произошел раздал, Анатолий Миончинский в 2017 году стал инвалидом, а с дочкой и внучкой Лариса Долина ему запретила общаться