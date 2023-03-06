Фонд оплаты труда сотрудников владимирской станции скорой помощи на 2023 год сокращен на 9 млн рублей. Об этом сообщили в профсоюзе медработников «Действие». «На комиссии всплыло, что

Фонд оплаты труда сотрудников владимирской станции скорой помощи на 2023 год сокращен на 9 млн рублей. Об этом сообщили в профсоюзе медработников «Действие». «На комиссии всплыло, что согласованный минздравом и Терфондом ОМС фонд оплаты труда владимирской скорой помощи на 2023 год сократили на 9 млн руб.: с 271,5 млн в 2022 г. до 262,5 млн