Народные приметы на 7 марта: какое блюдо было традиционным у хозяек в День Маврикия?
Седьмого...
Народные приметы на 7 марта: какое блюдо было традиционным у хозяек в День Маврикия?
Седьмого марта на Руси вспоминали и почитали святого Маврикия. Из уст в уста передавалась притча о нём.
Святой Маврикий жил в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда в городе начались религиозные гонения, Маврикия вместе с сыном привели на суд. Семья так и не отреклась от христианства. Стойко перенеся все мучения, отец и сын скончались. И по сей день россияне вспоминают Святого Маврикия.
7-го марта женщины на Руси традиционно готовили черную уху — рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. В народе считали, что в этот день природа благоволит человеку. Рыбаки старались уходить из деревень на рыбалку. И, как правило, возвращались с богатым уловом.
Было принято считать, что именно на День Маврикия возвращались птицы: грачи, ласточки и скворцы. Если так и было – значит предсказывали раннюю весну. В народе говорили: «Ранние ласточки - к счастливому году».
На День Маврикия планировались первые работы в поле, пока земля «крепкая». Люди в деревнях подгадывали – когда лучше «удобрять» (вывозить на будущие пашни «удобрение») весеннюю землю. Например, нельзя было работать ни в полнолуние, ни в новолуние, «а то вырастет сорная трава пуще прежнего». Лучшим временем считалась последняя четверть луны.
Верили, что 7-го марта из-под первой весенней сохи нужно было взять ком земли и положить в избу. Это должно было изгнать из дома клопов.
Пурга в этот день «предсказывала», что весна будет поздней.
Рыхлый снег «обещал» богатый урожай.
В народе верили, что если целый день стоял туман, то лето точно будет дождливым.
Если птицы прилетали «домой» раньше Дня Маврикия, то говорили не только о ранней, но и тёплой весне.
Если 7-го января заря была золотистая или бледно-розовая, то верили, что это к хорошей и ясной погоде.
Если же солнце светило тускло и периодически скрывалось за облака, то прогнозировали, что погода точно ухудшится в ближайшие дни. Потепления в таком случае не ждали.
Фото: Pxfuel.com