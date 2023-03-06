Народные приметы на 7 марта: какое блюдо было традиционным у хозяек в День Маврикия? Седьмого...

Народные приметы на 7 марта: какое блюдо было традиционным у хозяек в День Маврикия?Седьмого марта на Руси вспоминали и почитали святого Маврикия. Из уст в уста передавалась притча о нём.Святой Маврикий жил в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда в городе начались религиозные гонения, Маврикия вместе с сыном привели на суд. Семья так и не отреклась от христианства. Стойко перенеся все мучения, отец и сын скончались. И по сей день россияне вспоминают Святого Маврикия.7-го марта женщины на Руси традиционно готовили черную уху — рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. В народе считали, что в этот день природа благоволит человеку. Рыбаки старались уходить из деревень на рыбалку. И, как правило, возвращались с богатым уловом.Было принято считать, что именно на День Маврикия возвращались птицы: грачи, ласточки и скворцы. Если так и было – значит предсказывали раннюю весну. В народе говорили: «Ранние ласточки - к счастливому году».На День Маврикия планировались первые работы в поле, пока земля «крепкая». Люди в деревнях подгадывали – когда лучше «удобрять» (вывозить на будущие пашни «удобрение») весеннюю землю. Например, нельзя было работать ни в полнолуние, ни в новолуние, «а то вырастет сорная трава пуще прежнего». Лучшим временем считалась последняя четверть луны.Верили, что 7-го марта из-под первой весенней сохи нужно было взять ком земли и положить в избу. Это должно было изгнать из дома клопов.Пурга в этот день «предсказывала», что весна будет поздней.Рыхлый снег «обещал» богатый урожай.В народе верили, что если целый день стоял туман, то лето точно будет дождливым.Если птицы прилетали «домой» раньше Дня Маврикия, то говорили не только о ранней, но и тёплой весне.Если 7-го января заря была золотистая или бледно-розовая, то верили, что это к хорошей и ясной погоде.Если же солнце светило тускло и периодически скрывалось за облака, то прогнозировали, что погода точно ухудшится в ближайшие дни. Потепления в таком случае не ждали.Фото: Pxfuel.com