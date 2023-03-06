Суздальский приют для птиц Ангела дом вновь встретил волонтёров. На сей раз помощь оказали...

Суздальский приют для птиц "Ангела дом" вновь встретил волонтёров.На сей раз помощь оказали представители бизнес-сообщества. Подробности- в нашем репортаже.В Ангела Доме пахнет свежим деревом. Приют, в котором берут под крыло... пернатых, вновь встречает волонтёров. Сегодня помощь привёз Александр Болунов. Бывший военный, экономист, строитель по образованию. Ныне- руководитель собственной компании.Александр Болунов, руководитель строительной компании- Откликнулись на просьбу Ангелины Валерьевны, фонд помощи птицам, которые пострадали... Привезли доски для новых вольеров, привезли опилки на подстилку и привезли специальный присад для птиц.Впервые о суздальском орнитарии, в котором спасают раненых птиц, "Вести-Владимир" рассказали в октябре прошлого года. Приют "Ангела Дом" действительно стал домом для птиц, которые получили серьёзные травмы. Здесь получила "прописку" и ястребица по имени Дар, спасённая сотрудниками ГТРК "Владимир".Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом":- Большое спасибо ГТРК за то, что верите в молодой фонд. За то, что верите в нас! С вашей помощью о нас узнало очень меого людей. Мы много спасли благодаря вам птиц. И нам оказали столько помощи, столько поддержки. Мы даже не ожидали.В конце февраля в приюте здесь побывал " трудовой десант" из Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Музейщики взяли на себя строительство вольера. Теперь в помощь приюту включились бизнес-сообщество, региональный уполномоченный по правам предпринимателей Алла Матюшкина и представители "Опоры России".Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом":- Мы благодарим Александра и его фирму "Агуна" за вот эту уникальную вещь. Мы долго искали, пытались найти, кто это может сделать. Это профессиональный присад для таких вот птичек как наша совушка. Мы теперь за неё спокойны. Теперь она не сломает пёрышки. И у неё наконец-то вырастет длинный хвостик. Большое человеческое спасибо!В "Ангела Доме" искалеченные птицы получают необходимый уход, тепло, ласку. И дарят самые искренние эмоции детям. В приюте, поддержанном фондом Президентских грантов, проводят "живые уроки" биологии для детей самого разного возраста. Среди участников "Школы юного зооволонтёра" - и дети с нарушениями зрения. Проект, который делает мир добрее, уже получил колоссальный отклик. Главная идея неизменна: "Быть в ответе за тех, кого приручили".Мария Платанюк "Вести-Владимир".