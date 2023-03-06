Кадры и подробности таинства.

Кадры и подробности таинства.Новость об официальной перемене Анитой Цой имени и фамилии вызвалаэффект разорвавшейся бомбы. Не успели поклонники обсудить случившееся, как грянулаеще одна сенсация – стало известно, что Народная артистка России принялаправославие. Хотя ее предки исповедовали буддизм.Эксклюзивными подробностями таинства и кадрами торжественнойцеремонии звезда поделилась с "Дни.ру"."Первого марта 2014 года я приняла крещение, -рассказала артистка. – Это случилось в центре Москвы, в Сретенском монастыре.Моим наставником, крестным, человеком, который меня ввел в Храм Господний исмог помочь определиться с верой, стал митрополит Тихон (Шевкунов)".Цой признается, что путь к православию оказался трудным."Это была непростая дорога самопознания и выбора, – пояснила Анита. – Каждый изнас на протяжении жизни пытается найти ответы на многие вопросы, которыевозникают в тот или иной момент. И я эти ответы нашла именно в православии".По заверению исполнительницы, ее дедушка – Юн Сан-Хымбыл буддистом. Мама – Элоиза Санхымовна – придерживалась атеистических позиций,потому что жила в Советском Союзе. "А на мою долю выпало решить, кто я есть икакая моя вера, – говорит Анита. – Я всю жизнь чувствовала, что какая-тоневидимая рука ведет меня по жизни. И после 20 лет стала думать о том, чья жеэто рука".В 1992 году – году рождения у Аниты Цой сына – вРоссию из Америки приехал корейский баптистский пастор Ким Пауль Москаним. Итогда все московские корейцы пошли на встречу с ним. "Я стала петь в корейскойпресвитерианской церкви, мы ездили по миру, но вскоре я поняла, что эта историячужда мне, – говорит артистка. – Ближе к 30 годам заинтересовалась католицизмом,но и там не почувствовала себя родной. Потом внимательно изучала буддизм, нопришла к выводу, что это больше философия, и люди разных вероисповеданий могутбыть буддистами".Что же касается православия, то вначале Анитачувствовала себя неуютно в храмах с темными сводами, где пахнет ладаном. "Всеизменилось, когда примерно в 2010 году я случайно познакомилась с отцомТихоном, – вспоминает Цой. – Он оказался современным человеком, который говорилсо мной на одном языке, великолепно разбирался в современных течениях итрендах. Я ему рассказала, что пытаюсь найти себя и своего Бога. И он мне оченьпомог – давал литературу, говорил о различных религиях. А в 2014 году я решила,что готова креститься. Мне было тогда 42 года".Певица считает, что подтолкнула ее к этому важномушагу сама история ее рода. "Я – третье поколение моей семьи, которое живет вРоссии, – заверила она. – Знаю и люблю эту родную для меня страну, чувствую людей,которые тут живут. Наверное, поэтому и нашла себя в православии".Интересно, что супруг певицы Сергей Цой принялправославие еще раньше. "Петрович покрестился первым, – призналась Анита. – Онсозрел прежде, поскольку старше меня и насущные вопросы о смысле жизни сталиинтересовать его раньше. Что же касается моего таинства, то оно было секретным.Я никому не говорила. На церемонии были мой муж и сын. Но мы решили что сына небудем заставлять креститься, он сам должен прийти к этому важному решению".Крещена была Анита как Анна. Раба Божия Анна. Это ееимя от рождения. "Мой духовник продолжает звать меня Анной, – улыбается Цой. –Хотя знает, что в светском мире я поменяла имя. Но мне даже приятно, что имя,которое дано мне было от рождения, все равно осталось со мной".